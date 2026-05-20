Gijón devora las creaciones culinarias del Campeonato de Pinchos: "Cada día estamos vendiendo más de cincuenta tapas"

El empeño, la creatividad y la variedad que ofrecen los 45 establecimientos hosteleros que participan en el Campeonato de Pinchos de Gijón ya han conquistado a miles de clientes. Desde el comienzo del certamen, que tuvo lugar el pasado viernes en el restaurante Ciudadela, numerosos vecinos de la ciudad y turistas han aprovechado para recorrer los bares y degustar las creaciones culinarias que proponen en la 18.º edición de una cita consolidada que llegará a su fin este domingo. "Estamos encantados con la respuesta que estamos obteniendo. Hay mucha gente haciendo ruta por los bares y está claro que esto nos sirve como un impulso", afirmaron este martes Leticia Llaneza y Lionel Suárez, los propietarios de la cafetería Bella Vida, uno de los negocios que participan por primera vez en "Gijón de pinchos".

El ambiente del Campeonato de Pinchos de Gijón, en imágenes / Marcos León

Tras un primer fin de semana "exitoso", los establecimientos continúan recibiendo un aluvión a diario. Precisamente, el jurado de clasificación recorrió este martes algunos de estos locales para evaluar aspectos como el sabor, la presentación, la técnica y la originalidad de cada propuesta. Esta fase resultará decisiva para determinar qué propuestas llegan a la final, en la que optarán a las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce, así como a otras siete distinciones. Una de ellas es la mención especial otorgada por los lectores de LA NUEVA ESPAÑA a través de la web de este periódico.

En esa lista de establecimientos queda de manifiesto la "gran variedad" que agradecen gijoneses como Eduardo Menéndez, un vecino de El Natahoyo que este martes probó la tapa de la sidrería Villa Lucía, ubicada en El Llano. "La presentación de los pinchos es espectacular y logran un gran sabor. Se agradece mucho que participen en este tipo de iniciativas", señaló Menéndez mientras degustaba el "solomillo asturcelta" que le había servido Chema González, propietario de este negocio de la calle Leoncio Suárez.

Aunque acumula 15 años al frente del restaurante Villa Lucía, esta es la segunda edición de "Gijón de Pinchos" a la que se ha sumado González. "Esta vez se está dando mucho mejor que el año pasado. De viernes a lunes llevábamos unos 220 pinchos vendidos, más de 50 por día, y notamos que la gente viene directamente a por ellos", expresó este hostelero, que agregó que "nos encanta ayudar a que la ciudad tenga más ambiente".

Para Alberto Velasco, el jefe de cocina del Mamáguaja de la calle Marqués de San Esteban, estas jornadas también son especiales. En esta edición han apostado por un pincho llamado "Bocado Atlántico", compuesto por una base de cebolla, una oblea, cebolla pochada, crema de maíz, trucha de los Picos de Europa ahumada, kimchi casero de manzana reineta y una salsa de pitu y sidra. "Es un pincho 100% asturiano. Está gustando un montón", celebró Velasco, quien resaltó que "este campeonato ayuda a impulsar el vermú durante la semana y anima a salir a la gente por los bares".

En la cafetería Bella Vida, situada en Capua, optaron por un crujiente de crema y salmón que cuenta con crujiente de galleta salada, queso camembert, aliño de tomate, capa de crema de yogur griego y un tartar de salmón aderezado con especies y aceite de trufa. "Nos animamos a participar por primera vez porque nos gustaba el ambiente que se generaba con este certamen", comentó Leticia Llaneza, quien se mostró "alucinada" por la cantidad de clientes que han recibido desde el viernes. "Para nosotros, independientemente de si logramos premio o no, esto ya ha sido una victoria por lo bien que ha respondido todo el mundo. El fin de semana fue una locura", completó Llaneza.

La leonesa Camino Borraz, vecina del centro de Gijón que está disfrutando por primera vez de este campeonato, destacó que "es una gran noticia que se mantengan iniciativas como estas que ayudan a los negocios y también a que nosotros conozcamos otros sitios".

La lista de galardones de "Gijón de pinchos" la completan las menciones especiales a los pinchos "Armonización con Bodegas Vilano", "I+D+i Equip-Astur", "Favorito del público", "Asturiano", "Clásico" y "Don Pelayo". La visita del jurado de la final tendrá lugar este jueves. El sábado se conocerán los establecimientos finalistas y la entrega de premios será el día 25.