Gijón impulsa la unión de todas las asociaciones de pensionistas: "A veces nos tratan como nenos"

«Somos mayores y sabemos muy bien lo que queremos. Que nos tengan que decir lo que tenemos que hacer… A veces nos tratan como a nenos». De esta forma tan clara y sin tapujos se expresó el presidente de la asociación de pensionistas Los Puertos, Crisanto Herrero, durante la presentación, esta mañana, de la Plataforma de las Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Gijón, una nueva entidad que se suma al movimiento vecinal gijonés y que pretende dar cobijo a todas las asociaciones de pensionistas de la ciudad.

La plataforma, que irá de la mano del Ayuntamiento, se presentó en el salón de recepciones municipal, con presencia de la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, y del concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás. Por ahora la conforman cinco de las nueve asociaciones de pensionistas, pero la idea es ir aglutinándolas a todas para impulsar proyectos comunes.

Moriyón elogió la capacidad de los pensionistas de Gijón para crear esta nueva entidad. La componen, por ahora, las asociaciones de Los Puertos —del barrio del Polígono—, Contrueces, Roces, El Coto y La Arena. «El Ayuntamiento debe estar ahí para escucharos y ayudaros en todo», explicó la primera edil, que felicitó a los mayores por liderar la creación de una plataforma que los agrupa y representa, sin perder la esencia de cada asociación.

«Cada uno de vosotros va a seguir peleando por su barrio, pero hay unos problemas comunes que os unen», describió Moriyón, al enunciar la justificación de la creación de esta plataforma, cuyo objetivo es dar «una voz única» a las necesidades de este colectivo frente a instituciones como el Ayuntamiento.

Crisanto Herrero explicó que la creación de esta plataforma viene de lejos y que llevan ya tres años trabajando en ella. Añadió que han tendido la mano a las asociaciones que, por ahora, no se han enrolado en la plataforma, y que esperan que, con el paso de las semanas, puedan ir sumándose.

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Herrero también aseguró que esta clase de colectivo es algo pionero en España. «La sociedad está cambiando y, entonces, nosotros tenemos que cambiar también», agregó Herrero. «No podemos hacer ese cambio sin estar unidos. Ahí está el porqué de que todas las asociaciones de mayores tengan que estar unidas en este sistema. La idea es que este ejemplo sirva en otros sitios de España», añadió sobre el nuevo colectivo.