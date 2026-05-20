Gran operativo en Gijón para rescatar a un septuagenario que cayó por el Cerro tras marearse

Susto tremendo por la mañana en Gijón. Varias patrullas de la Policía Local, ambulancias y bomberos se movilizaron sobre las once de la mañana tras recibir el aviso de que un hombre se había caído por el Cerro de Santa Catalina.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios agentes para rescatar al varón, que pese a haber resultado herido se encuentra en buen estado. Según las primeras informaciones, el hombre, de 71 años, se mareó estando en uno de los laterales del Cerro, cerca del Club de Regatas y se cayó unos metros por el acantilado.

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Pese al susto, pudo ser rescatado con éxito. Las labores las siguió de cerca un familiar de la víctima. El hombre resultó herido en diversas partes del cuerpo y fue evacuado en ambulancia hacia el hospital.