El exdiputado Marcos de Quinto y su defensa de "los pilares del capitalismo" en Gijón: "Tenemos una sociedad que piensa constantemente en sus derechos y poco en sus obligaciones"

El Congreso Nacional de Empresarios de Transporte se trasladó a Gijón para celebrar su 20ª edición, en la que contó en la jornada inaugural con la presencia de Marcos de Quinto. El que fuera diputado nacional por Ciudadanos y vicepresidente de Coca-Cola a nivel mundial desarrolló su ponencia "Decidir bien en tiempos difíciles: economía, empresa y liderazgo", desgranando algunas de las problemáticas actuales que residen, principalmente, en las instituciones. Desde su visión capitalista, habló de la equivalencia entre llevar una empresa y gestionar un país. También de las debilidades que han ido afectando al correcto desarrollo económico y de los problemas enquistados como el "deterioro institucional" o "la decadencia de las bases éticas y morales de la sociedad".

"Cuando vino la democracia del 78, la gente que se sentaba en los asientos del congreso eran profesionales, no políticos profesionales. Los de la izquierda habían estado en la clandestinidad y tenían todos un oficio y los de la derecha eran profesionales de diversos sectores. Ahora, ves que se ha ido deteriorando el hemiciclo. Es realmente triste", comenzó explicando, como origen a su negativa visión sobre el rumbo actual del gobierno. Confesó que "la tercera mejor decisión" de su vida fue entrar en política. "La segunda, salir", remató De Quinto, asegurando que "vivimos tiempos bastante complicados". "Ante eso, hay tres cosas que tenemos que hacer: reconocer qué está pasando, las causas, y por último, ponerse manos a la obra", enumeró.

Cree De Quinto que a día de hoy hay un "espejismo económico". "La economía está dopada, estamos ahora en el PIB per cápita neto, ajustando a la inflación actual, por debajo de las cifras de 2017. Tenemos un récord de impuestos, que sobre los salarios promedio están en un 43%, mientras que en la OCDE esa cifra es del 34%", detalló, queriendo poner el foco en las cifras de empleo y ahondando en el problema de fondo. "El dato oficial de parados es de 2,4 millones; sin embargo, cobran un subsidio de desempleo 3,9 millones. Hay 860.000 personas fijos discontinuos que están cobrando el desempleo. Se protege a quien no quiere trabajar y se castiga a quien quiere contratar", declaró frente a los empresarios allí reunidos.

Su explicación a estas cifras es contundente: "Tenemos una sociedad que está constantemente pensando en sus derechos y poco en sus obligaciones". Y recalcó que solo hay tres derechos fundamentales: "La seguridad personal, la propiedad privada y la libertad". Aprovechó su intervención para enfatizar sobre el "deterioro institucional" con ejemplos como la ley de Amnistía, la falta de presupuestos o la "intención del gobierno de darle un cupo a Cataluña por la puerta de atrás", poniéndolos como muestras de querer saltarse lo que dicta la Constitución. No quiso dejar al margen otras cuestiones en liza entre bandos políticos como la "ausencia de separación de poderes" o "el asalto al Poder Judicial". . "Las leyes no se discuten en el Congreso, se recurre al decreto ley", sentenció,

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De Quinto cerró su intervención haciendo una defensa de "los pilares del capitalismo" frente a los ataques de la izquierda. "Van contra el esfuerzo. Tenemos una ministra de Trabajo que está contra el trabajo. También contra el mérito, el ahorro y el crecimiento", explicó, dejando algunas pinceladas de lo que formaba parte de su programa económico cuando pertenecía a Ciudadanos. "Lo único en lo que hay que enfocarse es en el crecimiento. Si creces, generas empleo, hay menos gente en el paro y las empresas se pelean por adquirir el mejor talento, por lo que hay mejores salarios. Esto lleva a más ingresos en la seguridad social y menos subsidios al reducir el paro, con lo que ahí es donde se ve el crecimiento", desarrolló De Quinto, dibujando "un círculo vicioso que solo puede comenzar mediante la inversión".