Las mariquitas al rescate de Gijón: la receta de la ciudad contra las plagas

Curiosa estampa de los tilos del paseo de Begoña, en Gijón. Los árboles del céntrico paseo, que esta mañana acogió una actividad multitudinaria de Valnalón, han generado muchas preguntas debido a la banda blanca que rodea sus troncos. Lo cierto es que no se trata de decoración, ni de una marca de señalización, ni tampoco de ninguna medida de protesta curiosa de alguna asociación de la ciudad. La banda blanca es una medida impulsada por el Ayuntamiento para protegerlos frente a algunas plagas.

Esa banda sirve, sobre todo, para frenar el paso de las hormigas. Su nombre técnico es banda de diatomeas y su función es evitar que las hormigas lleguen a lo alto del árbol. ¿Y por qué suben hasta arriba? Pues porque en las hojas y ramas puede haber pulgones, unos pequeños insectos que se alimentan de la savia de las plantas. Los pulgones, además, producen una sustancia dulce que atrae a las hormigas: la melaza.

Una barrera natural

El problema, explican los expertos, es que las hormigas no solo buscan ese alimento, sino que también protegen a los pulgones de otros insectos que los pueden eliminar de forma natural. De esta manera, al subir por el tronco y buscar esa comida, facilitan sin quererlo que los pulgones se reproduzcan libremente.

Y al hacerlo aumentan su número y, por tanto, se convierten en un peligro para las plantas. Cuando hay muchos pulgones, el árbol se debilita y las hojas pueden amarillear, deformarse o perder fuerza. Por eso, impedir que las hormigas suban por el tronco ayuda a controlar mejor la plaga.

Por ahora, la medida está en los tilos de Begoña, pero se aplicará en los árboles en los que sea necesario. Además, para luchar contra las plagas, la ciudad, como todos los años, soltará mariquitas, unos insectos que funcionan como depredador natural de ciertos bichos.