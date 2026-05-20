Podcasts, Fiesta de la Lectura, cien autores y un derbi entre Oviedo y Sporting: así es la programación de la Feria del Libro de Gijón de este año

Podcasts en directo, una masiva Fiesta de la Lectura en el Muséu del Pueblu d'Asturies, mesas coloquio sobre salud mental, casi un centenar de autores y un derbi literario entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón lideran las actividades más potentes de la próxima Feria del Libro de Xixón (FeLiX), que sopla las velas de su primera década del 17 al 21 de junio en las baldosas del paseo de Begoña con el título "No (te) pierdas el Norte". El acto de presentación de la programación sirvió para desgranar la oferta cultural de las cinco jornadas de un evento "necesario" y con "una razón de ser clara y reconocible", que este año se cuelga del cuello la Medalla de Plata de la ciudad.

En ello radica el "verdadero éxito de los proyectos culturales", manifestó la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, en la puesta de largo del menú de propuestas libreras de la edición. "Y la FeLiX es así", remató la edil con firmeza sobre el acontecimiento, que contará con 98 expositores (69 editores y 29 librerías) concentrados en 92 casetas, que vinculó con la capacidad de la cultura para generar "empleo directo, estabilidad y un movimiento económico fundamental" para Gijón y que se consolida como la tercera feria del libro en España en número de participantes, con únicamente Madrid y Barcelona tomando la delantera a la celebración que tendrá como sedes, además, la Calle Tomás y Valiente, la Escuela de Comercio y el Antiguo Instituto.

El encargado de meterse en harina y adelantar el grueso de propuestas fue su director literario, Jaime Priede, que confirmó la participación de una extensa nómina de figuras. Entre ellas estarán David Toscana, Martín Caparrós, Sara Barquinero, Aroa Moreno, Remedios Zafra, Lucía Solla Sobral, Nevenka Fernández, Marta San Miguel o Roger Mateos, a los que se suman otros como son Ricardo Menéndez Salmón, Raquel Presumido, Bibiana Collado, Marcos Giralt Torrente, Juan Manuel Gil, Carolina Sarmiento, Lana Corujo, Juan Gómez Bárcena, Lucía Soyas Focal, o Aitana Castaño. El género del relato corto estará representado por Rosario Villajos, Sofía Balbuena y Elvira Navarro. Asimismo, Priede subrayó la relevancia del bloque de ensayo feminista, con las voces de Alba González Sanz, Ana Santos, Mercedes Monmany, Ana María Díaz marcos, Mercedes García Rojo y Anabel García, asegurando que esta diversidad de autores garantiza "máxima calidad y rigor intelectual".

Hilos temáticos

El cabeza de organización del festival, que se impulsa desde el área de Bibliotecas, el cual pende de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), realizó un desglose de los hilos temáticos de este año en los que participaran muchas de esas firmas. Serán seis. El primero tendrá como eje la salud mental, bajo el lema "El dolor que no duele". Sobre esta apuesta por la visibilización de las enfermedades invisibles, Priede valoró la función social del evento gijonés y afirmó que el desarrollo de este tema se hace "desde el convencimiento de que la cultura y el arte es un derecho que puede cambiar vidas". Este bloque incluirá colaboraciones estrechas con el personal del hospital HUCA y diversos proyectos sobre sinhogarismo desarrollados por entidades locales, como Mar de Niebla. Dentro de este hilo, destacó, además de las mesas coloquio, el encuentro de humor gráfico contra el olvido del Alzheimer que protagonizarán Joaquín Pajarón y Julio Rey en conversación con el periodista Pachi Poncela en el Antiguo Instituto, en la jornada inaugural.

El bloque dedicado al deporte rey es "El fútbol que une". Priede explicó que, más allá de los "fanatismos estériles", el fútbol realizó una "labor de cohesión social histórica". Esta temática deportiva culminará con un encuentro entre escritores y creadores seguidores del Real Oviedo y el Sporting de Gijón, contando con Igor Paskual y la participación activa de periodistas de referencia como Santiago Segurola y Alfredo Relaño. Por otra parte, estará "Narrativas del colapso", una reflexión sobre la vida acelerada, la crisis de los cuidados y el trabajo obsesivo en la sociedad actual una con la "sensación colectiva de no llegar a todo". El programa incluye también el espacio "Puro cuento", centrado exclusivamente en la narrativa breve, y la sección "Geópolis", que analizará la actualidad internacional desde una perspectiva literaria y periodística. Como aperitivo a este festín de la palabra, los días 13, 14 y 15 de junio el Antiguo Instituto acogerá sus clásicos coloquios.

Por su parte, el director de la FMC, Aitor Martínez Valdajos, detalló las actividades paralelas que expanden el alcance de la feria hacia nuevos lenguajes y formatos. La Fiesta de la Lectura, en colaboración con Planeta Libros, es una cita pionera y masiva en Gijón, que será la tercera ciudad en acogerla tras las dos ciudades más grandes de España, Madrid y Barcelona, y se celebrará en el Pueblu d'Asturies el 20 de junio. "Es una propuesta que resume muy bien el espíritu de FeLiX: leer como placer, como encuentro, como descubrimiento y como una experiencia compartida por toda la ciudad", valoró el alto cargo municipal, que expuso que la feria tendrá una dimensión sonora muy destacada con múltiples podcasts literarios en directo en un formato que busca acercar la literatura a las nuevas generaciones. En relación con las novedades interactivas para todos los públicos, mencionó el denominado Reto FeLiX, una propuesta que invitó al público a recorrer los stands con misiones de descubrimiento en uuna dinámica de yincana urbana, que nace del puesto de la Red Municipal de Bibliotecas.

Para finalizar, Martínez Valdajos destacó la innovadora iniciativa de las "Bibliotecas Humanas" una propuesta, que "convertirá a las personas en libros" para "ser leídos a través del diálogo directo y la escucha activa". Esta iniciativa se celebrará el 23 de octubre en la Biblioteca de El Natahoyo, pero la FeLiX servirá como plataforma para darse a conocer e invitación a la participación, tanto como "libros humanos" como asistentes. La Zona Joven, en la Escuela de Comercio, con 24 actividades y dedicada en esta ocasión a la literatura fantasy, y el espacio Felixina, para los más pequeños de la casa y 10 citas previstas, ponen el broche a la programación.

Reconocimientos

Durante la presentación hubo un breve capítulo para los reconocimientos relacionados con el ascenso meteórico de la cita, que vino de mano de la edil de Cultura, sección que impulsa la cita, sufragada al cien por cien por las arcas municipales. López Moro elogió a las figuras que impulsaron este proyecto desde su génesis. Destacó el papel desempeñado por Raquel Huergo, directora de la FMC en el periodo fundacional y actual jefa de división de Cultura. La concejala subrayó que Huergo "supo entender el potencial de la feria para transformarla en un evento superior a las citas convencionales", a la que sumó a título personal a unos méritos que reconoció a un sector que engloba, además de la personal del área municipal, a sus protagonistas directos: libreros, editores, escritores y asociaciones que integran el gremio literario.