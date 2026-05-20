Presentación en el Antiguo Instituto de "Selfies, satisfyers, mascotas y robots", de Marino Pérez
La sala de conferencias Antiguo Instituto acogió ayer, como se puede ver en la imagen, la presentación del libro «Selfis, satisfyers, mascotas y robots», del catedrático de Psicología Marino Pérez Álvarez. Un acto organizado por la librería La Oreja Verde que sumó a la participación del autor la de la profesora de Psicología Clínica Ana González Menéndes, el filósofo David Alvargonzález, y el escritor y artista plástico Paco Abril.
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