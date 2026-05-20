Presupuestos participativos, consultas populares e iniciativas ciudadanas: herramientas para la participación vecinal en Gijón
"Fortalece la relación entre la administración y los vecinos", dice el edil de Atención a la Ciudadanía del nuevo reglamento de Participación que inicia su tramitación formal
Hasta el próximo tres de junio –no se aceptó la petición de contar con más tiempo– tienen de plazo los grupos municipales para presentar enmiendas al nuevo reglamento de Participación Ciudadana, cuyo texto defendió el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, en la comisión de reglamentos. Allí acaba de iniciar su tramitación oficial camino de su aprobación en el Pleno. Una aprobación que supondrá dar un salto de casi dos décadas en la participación ciudadana, ya que el actual reglamento es de 2008.
"En su momento supuso un importante avance pero 18 años después era necesario actualizarlo para incorporar nuevas herramientas y reforzar la participación desde una perspectiva más abierta, más inclusiva y más eficaz", destacó Junquera. El reglamento garantiza la continuidad del Consejo Social y los consejos sectoriales y de distritos como piezas fundamentales de ese engranaje que permite a la ciudadanía participar en la vida municipal. Eso sí, todos esos consejos tienen carácter consultivo.
¿Qué elementos incorpora el nuevo reglamento? La primera cuestión destacable para el responsable político del área es que regula de "manera más completa" todos los procesos participativos al establecer fases definidas de información, debate, evaluación y seguimiento. Además, el reglamento establece la obligatoriedad de realizar procesos participativos en cuestiones especialmente relevantes para la ciudad, como la revisión del Plan General de Ordenación, los planes estratégicos o los planes de acción de carácter plurianual.
El articulado, por otro lado, fija el desarrollo de presupuestos participativos como herramienta que abre a los vecinos la definición de prioridades en materia de inversión y en cuanto a las iniciativas populares, se incorpora la posibilidad de presentación de firmas en formato electrónico a través de plataformas digitales seguras. Se regula también la denominada iniciativa ciudadana para promover actividades de interés público y se establece el procedimiento a seguir para una consulta popular cuando derive de una iniciativa vecinal.
El Consejo de Mujeres
Otro matiz que también destacó el edil popular en la presentación del documento es que el reglamento reconocer formalmente al Consejo de Asociaciones de Mujeres de la Ciudad como órgano municipal de participación en materia de igualdad y políticas de género.
"Es un reglamento serio, riguroso y plenamente adaptado a los nuevos tiempos. Un texto que moderniza los instrumentos de participación ciudadana, fortalece la relación entre la administración y los vecinos y dota a Gijón de un marco más actualizado, más transparente y más participativo", sentenció Junquera.
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