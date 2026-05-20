Renace la Asociación de Amigos de LABoral en Gijón enarbolando la cultura como "un lugar para pensar juntos el futuro"

Lo que comenzó como un proyecto que vio su camino truncado hace una década es hoy, por fin, una realidad plenamente operativa. La Asociación de Amigos y Amigas de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se presentó oficialmente este miércoles en la propia institución, retomando el testigo que quedó pendiente. El colectivo regresa este 2026 con la intención de servir de puente "crítico y participativo" entre la instalación y la sociedad asturiana, ofreciendo una infraestructura que "democratice" el acceso a la cultura, especialmente digital y tecnológica. "Defender espacios como LABoral es también defender una idea de sociedad en la que la cultura sigue siendo un lugar para pensar juntos el futuro", reivindicó su presidente, Gonzalo González, en la puesta de largo de un colectivo que persigue, también ser "muy respetuoso con el pasado" e "inclusivo" con los nuevos tiempos y que da ahora sus primeros pasos para darse a conocer a la sociedad gijonesa y que la ciudadanía y entidades se integren en ella como socios.

Durante la puesta de largo, González definió la hoja de ruta de la asociación. En su intervención, recalcó que el objetivo no es crear un "club de admiradores" ni una estructura "complaciente" con la dirección del centro, sino conformar una comunidad heterogénea que acompañe, pero que también sepa disentir y proponer. Así, rindió homenaje a los "pioneros" que en hace en 2013 pusieron las primeras piedras del proyecto y aseguró que la asociación nace para vigilar que la innovación tecnológica vaya siempre acompañada de conciencia social. "Estamos ante un cambio de época donde el arte debe ayudarnos a cuestionar los automatismos", señaló el presidente.

El diseño y la identidad visual de la asociación corrieron a cargo de Fran Flórez, miembro de la junta directiva, quien junto a Raquel Valdés desarrolló una imagen que respeta la estética iconográfica de LABoral. Flórez detalló el proceso creativo de un logotipo que juega con las letras "A" y "O" para representar a "amigos y amigas" de forma unificada. El resultado es un isotipo que, en palabras del diseñador, evoca tanto a una "menina" como a una figura humana, simbolizando la centralidad de las personas en el proyecto. La nueva marca utilizará los colores corporativos naranja y negro, integrándose de forma natural en el ecosistema visual de LABoral.

Por su parte, la tesorera de la agrupación, María Llaneza, puso el foco en la tradición asociativa de Gijón y en la necesidad de reciprocidad entre el museo y su entorno. Llaneza recordó que "solo no puedes, con amigos sí" para animar a la ciudadanía a inscribirse. Según la tesorera, la asociación debe ser un canal de comunicación que permita a los asturianos participar activamente en los procesos creativos del centro, rompiendo la barrera entre el espectador pasivo y el creador tecnológico.

Cuotas

En cuanto a la estructura de participación, la asociación ha diseñado un variado abanico de cuotas. Los interesados pueden optar por la modalidad Individual (50€ anuales) o Familia (80€). También existen categorías específicas para el tejido profesional, como la de Artista (50€ individual / 100€ colectiva), y opciones para el mecenazgo mediante las figuras de Benefactor (desde 300€ para Pymes) y Corporativo (a partir de 1.500€). Entre las ventajas de ser socio destacan el acceso exclusivo a montajes y ensayos, visitas a puerta cerrada con la dirección y descuentos del 10 por ciento en talleres. Además, se han cerrado acuerdos con instituciones "amigas" como el Museo del Prado o el Thyssen-Bornemisza, que ofrecerán beneficios cruzados a los miembros de la asociación gijonesa.

El broche finahttps://www.lne.es/gijon/2026/05/19/laboral-centro-arte-gijon-impulsa-130391195.htmll de la jornada lo puso la catedrática de Historia del Arte, Carmen Adams, con una conferencia sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación actual. Adams trazó un paralelismo histórico entre la irrupción de la IA y la llegada de la fotografía en el siglo XIX, recordando que entonces también se profetizó "la muerte del arte". Para la experta, la IA debe entenderse como una herramienta auxiliar, pero nunca como un sustituto de la creatividad humana, que es esencialmente conceptual.