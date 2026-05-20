La suerte de la Bonoloto deja un premio de 190.147 euros en Gijón
El boleto fue sellado en una administración de la Carretera de la Costa
Gijón ha resultado de nuevo agraciado en el sorteo de la Bonoloto de este miércoles con un premio de 190.147,47 euros.
El boleto, que se corresponde al premio de primera categoría (seis aciertos) fue sellado en la administración de loterías ubicada en la Carretera de la Costa número 92.
Los números de la suerte fueron 43, 31, 14, 08, 07 y 28, siendo el complementario el 20 y el reintegro el 7. Además del boleto sellado en Gijón, también hubo otro premio de primera categoría en Barcelona y dos de segunda categoría en Bilbao y Cádiz.
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