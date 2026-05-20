Las tortugas acogidas en el Acuario vuelven al Mediterráneo pesadas, medidas, y hasta con revisión oftalmológica

Las 20 tortugas bobas (Caretta caretta) que llevan acogidas desde el pasado año en el Acuario de Gijón, en concreto en el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias del BIOPARC Acuario de Gijón van a poner en unas horas rumbo al Mediterráneo. Su lugar de origen. En concreto regresarán a la región de Murcia al considerar sus cuidadores que han completado "con éxito su fase de crecimiento y adaptación dentro del programa de conservación marina Headstarting".

A los ejemplares se los van a llevar bien custodiados varios técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor del Gobierno de la Región de Murcia, organismo coordinador del proyecto del que forman parte estas tortugas nacidas en el litoral mediterráneo.

Una de las tortugas bobas, nadando en el Acuario. / Acuario de Gijón

Tal como cuentan los veterinarios que se han hecho cargo de las tortugas estos meses, su crecimiento en Asturias ha sido "espectacular". "Aunque el objetivo inicial era que alcanzasen aproximadamente un kilogramo de peso antes de su regreso, varios ejemplares superan ya ampliamente esa cifra, llegando incluso a rondar los dos kilos. Este desarrollo incrementa notablemente sus posibilidades de adaptación en el medio marino", cuentan quienes han seguido su evolución. El equipo veterinario y técnico del BIOPARC Acuario de Gijón ha realizado en estos meses "un exhaustivo seguimiento individualizado de cada ejemplar" mediante controles periódicos de peso y medidas corporales, análisis sanguíneos y diferentes evaluaciones clínicas. Además, las tortugas han contado con una revisión oftalmológica especializada realizada con la colaboración del centro VisionVet.

Una de las tortugas pasando la revisión oftalmológica. / .

El programa desarrollado en el CRAMA Bioparc, según explican los responsables, "ha ido mucho más allá del cuidado básico. El bienestar animal se ha trabajado mediante parámetros objetivos y estrategias específicas de enriquecimiento ambiental orientadas a fomentar comportamientos naturales y preparar a las tortugas para su futura etapa en el medio marino. Para ello, los ejemplares han ido rotando entre distintas cubas e instalaciones y, en determinados momentos, también han permanecido en algunos acuarios del recorrido expositivo del BIOPARC Acuario de Gijón, permitiéndoles interactuar con otros individuos y adaptarse progresivamente a entornos más complejos y dinámicos", relatan desde el acuario gijonés.

Ayuno para el viaje

Y como si de un humano se tratara, los expertos cuentan otra peculiaridad del viaje: Antes de emprender el regreso a Murcia, y para evitar mareos, "las tortugas seguirán un breve periodo de ayuno, una medida habitual que facilita el transporte y garantiza las mejores condiciones para su traslado".

"Estas tortugas llegaron siendo extremadamente vulnerables y hoy regresan convertidas en animales mucho más fuertes y preparados para afrontar su siguiente etapa en el Mediterráneo. Ver esa evolución es uno de los mayores éxitos de este tipo de programas de conservación", explica Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación de BIOPARC Acuario de Gijón.

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Para la institución, casos como este proyecto se consideran un hito que pone a prueba y también demuestra la capacidad técnica, veterinaria y científica del CRAMA Bioparc. No hay que olvidar que uno de los objetivos de los gestores del Acuario es convertir el centro en un referente en la protección del medio marino y en la conservación de la biodiversidad.