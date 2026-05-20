Zapico sobre el recurso judicial de los Jesuitas por el Simancas: "Ellos tienen una opinión, nosotros otra; que determine la justicia"

"Ellos tienen una opinión pero nosotros tenemos otra, que la fundamentamos en la ley de memoria democrática. A partir de ahí tendrá que ser la justicia quien determine". Esa es la posición de firmeza con la que el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido la retirada del monumento al Simancas frente a la decisión de la Compañía de Jesús de llevar el asunto a los tribunales.

Fue Zapico quien firmó la resolución ordenando a los Jesuitas, en su condicion de propietarios del colegio de la Inmaculada en una de cuyas fachadas se ubica el conjunto escultórico, retirar el conjunto en el plazo de cuatro meses por ser un símbolo de exaltación franquista. Un plazo que, previsiblemente, quedará paralizado ya que la intención de la Compañía de Jesús es incluir en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias una petición de medidas cautelares.

Igual que lo había hecho en unos declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado tras conocerse la noticia; Zapico mostraba hoy su respeto a la decisión de la Compañía de ir a los tribunales pero su seguridad en que la posición de la consejería tiene el aval de las leyes de memoria democrática. Además de la batalla judicial que se avecina, la orden de retirada de la obra ha generado un nuevo foco de enfrentamiento entre la consejería del único miembro de IU en el gobierno de Asturias y el gobierno municipal de Gijón de Foro y PP.

El Ayuntamiento ya anunció que no dará permiso para hacer ninguna actuación en esa fachada por ser un elemento protegido dentro del Catalogo Urbanístico municipal. Un valor artístico que no se le reconoce desde la consejería, que tampoco da por bueno que la protección del Catálogo se pueda imponer al cumplimiento de las leyes de memoria.

Ovidio Zapico, consejero de Derechos Ciudadanos. / EP

Precisamente a esa situación hacían referencia los Jesuitas al comunicar que irían a los tribunales. "Nos han puesto en una situación que es un callejón sin salida para nosotros. Por una parte se nos ordena retirar el monumento y por otra, el Ayuntamiento ya ha advertido que no va a dar los permisos. Tampoco tenemos claro que implica esa retirada y si es posible quitarla sin perder la pieza. Con todo esto nos vemos abocados en este momento a ir a la vía judicial", explicó el padre José María Rodríguez Olaizola, superior de los Jesuitas de Asturias, en una comparecencia pública.

Buscar el consenso

Desde la Compañía de Jesús se pide diálogo y buscar una solución de consenso que permita cumplir con la ley sin retirar la obra –no eliminarla sino retirarla a un lugar privado–a través de un proceso de resignificación. Algo que ya planteron via alegación a la consejería sin éxito.

"Nosotros creemos que debe mantenerse el monumento por su valor artístico pero que es factible una reforma que no afecte a ese valor y sea coherente con los objetivos de la ley de memoria democrática", se explica desde la Compaía de Jesús entendiendo que sería una solución que respaldaría la mayoría de los vecinos de Gijón y evitaría conflictos. Esa reforma incluiría eliminar el mensaje de homenaje a los "Caìdos por Dios y por la Patria" e incluir una placa con explicaciones que den contexto histórico al monumento.