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Unos 300 alumnos de ocho colegios de Gijón, de convivencia deportiva en el Palacio de La Guía: "Disfrutan y conocen nuevos compañeros"

La iniciativa, celebrada por última vez hace una década, contó con el apoyo del Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral

Los críos, de sexto de Primaria, participaron en una docena de actividades para fomentar "la inclusión, la colaboración y la participación"

VÍDEO: Jornada de convivencia deportiva con ocho colegios de Gijón

VÍDEO: Jornada de convivencia deportiva con ocho colegios de Gijón

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

Sergio García

El Palacio de los Deportes de La Guía fue este jueves un hervidero deportivo. La razón, una gran jornada de convivencia en la que participaron ocho colegios de Gijón —Río Piles, Clarín, Los Pericones, Los Campos, Asturias, Laviada, Santa Olaya y Pumarín— y alrededor de 300 escolares de sexto de Primaria. "Queremos que el alumnado se conozca; es el objetivo principal", señaló Víctor Manuel Sánchez, profesor del Ciclo de Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral, cuyos alumnos se encargaban de dirigir y coordinar las actividades. "Para ellos son clases prácticas en tiempo real y parte de su evaluación", indicó Sánchez.

La mañana fue ajetreada. Había doce estaciones y los críos, por grupos, pasaban por ellas cada quince minutos. Participaron en talleres de aerobic, "body combat" o de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y practicaron varios deportes alternativos. "Nos salimos de los convencionales para igualar el punto de partida", explicó Víctor Manuel Sánchez, que tildó como "un lujo" poder celebrar esta actividad en el Palacio de los Deportes. "Están disfrutando una barbaridad y conociendo nuevos compañeros", comentó Sánchez sobre los escolares.

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La jornada suponía la recuperación de una iniciativa que en su momento impulsaba un grupo de docentes de Educación Física de La Calzada. La última edición fue en 2016. Iba a retornar el pasado año, pero la huelga de profesores chafó los planes. Solo acudió uno de los centros educativos. "Queríamos retomar la idea", aseveró Julio Álvarez, profesor del Laviada, que ensalzó la implicación de los críos y, especialmente, el cómo entablaban relaciones con gente de otros coles. "Tomando la merienda muchos se sentaban con los de su grupo y no con los de su colegio; ese es el objetivo, que hagan nuevos amigos", ahondó Álvarez.

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Alumnos participantes en la actividad, en el Palacio de los Deportes de La Guía.

Alumnos participantes en la actividad, en el Palacio de los Deportes de La Guía. / Marcos León

"¡Vamos, ganó mi equipo!", exclamaba uno de los técnicos al finalizar uno de los ejercicios, que fomentaban "la inclusión, la colaboración y la participación". La actividad no cesaba (salvo en los instantes de asueto) en el complejo deportivo. Los promotores confían en que la experiencia de este jueves sea el pistoletazo de salida para asentar en el calendario esta multitudinaria jornada de convivencia, que busca reivindicar hábitos saludables y, por qué no, sembrar la semilla de futuras amistades.

Técnicos

Técnicos del Ciclo de Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral. / Marcos León

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