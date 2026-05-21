El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: "No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos"

El gobierno local se mostró "sorprendido" este miércoles tras conocer que la asociación "El Roble" de Montevil ha decidido suspender sus fiestas vecinales de este verano a causa de "las nuevas normativas y requisitos inasumibles establecidos para la organización de eventos y actividades festivas". Desde el Ayuntamiento resaltan que "nos sorprende mucho esta cuestión porque no es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos para la organización de fiestas en barrios". "Al contrario, lo que se ha hecho es precisamente lo contrario: simplificar trámites", aseguran.

La entidad vecinal de Montevil, que acumulaba 25 años organizando las fiestas del barrio, confirmó este martes que su junta directiva había tomado la decisión de cancelar sus fiestas vecinales de 2026. Desde la asociación lamentaron esa suspensión y "la decepción" que esa situación pueda ocasionar entre los vecinos, pero remarcaron que "este año no será posible celebrarlas".

Ante esa decisión, fuentes municipales expresaron este miércoles que "desconocemos cuáles son estas nuevas normativas que aduce la asociación de Montevil, desde donde se subcontratan parte de los festejos a una empresa privada". Precisamente, este martes la Junta de Gobierno aprobó el lanzamiento de una nueva convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que organizan fiestas en barrios y parroquias, cuyas ayudas crecen de 150.000 a 170.000 euros. Asimismo, se elevó de 4.000 a 4.500 euros el máximo a percibir por evento.

En cambio, los vecinos de Montevil pusieron el foco en que los problemas surgieron a raíz de la instrucción publicada a finales de 2025 sobre la tramitación de los expedientes administrativos de autorización para la celebración de este tipo de actividades.

Las razones de los vecinos de Montevil

El tesorero de la asociación "El Roble", Raúl Cachero, incide en que esa publicación conllevaba una reducción de horarios, un Plan de Autoprotección y una cobertura sanitaria "excesiva que nos cuesta 1.000 euros por día". "A todo eso hay que sumarle la fianza que nos ponen, el coste de la SGAE y lo que conlleva contratar la seguridad privada. Se nos iban los gastos de las manos tanto a nosotros como a las empresas a las que cedemos la barra", aseveró Cachero, que agregó que "estamos recibiendo apoyo de otras asociaciones que comprenden nuestro plantón".

De cara a los próximos años, Cachero confía en que se realicen mejoras atendiendo a las propuestas lanzadas desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana. El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, comentó que "próximamente nos veremos con ellos para darles respuestas a sus propuestas".

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Desde el PSOE criticaron este miércoles que "el gobierno local prometió agilizar los trámites para las fiestas de barrio y ni siquiera ha modificado la normativa". El concejal Antonio del Corro subrayó que "los requisitos están muy alejados de las posibilidades económicas y organizativas de las comisiones vecinales".