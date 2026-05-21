El Ayuntamiento y la Federación vecinal mantendrán una reunión por las fiestas de prao de Gijón: habrá tres concejalías implicadas

Una reunión entre varias concejalías y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón para tratar de aclarar, de una vez por todas, el asunto de las fiestas de prao en el concejo. Eso es lo que tiene en ciernes el Ayuntamiento con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Un encuentro que, según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, lleva ya agendado desde hace una semana y que se producirá este lunes.

La reunión coincide con la polémica por la cancelación de las fiestas de prao del barrio de Montevil. Unas celebraciones cuya cancelación tiene varias aristas. Los vecinos indican que se debe al nuevo reglamento, algo que el Ayuntamiento no comparte, ya que defiende “que no hubo cambios” y que incluso se han simplificado trámites.

En la reunión participará la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, la FAV, y tres concejalías del Ayuntamiento implicadas en el tema. Serán las de Urbanismo, liderada por el forista Jesús Martínez Salvador, pero también las de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, en manos de los populares Rodrigo Pintueles y Abel Junquera. Desde el gobierno local se apela a la “coherencia” de la Federación vecinal y se pone como ejemplo la “sintonía con la asociación de fiestas ‘Vive lo que sentimos’”. Dicha entidad aglutina a varias asociaciones de organización de festejos implicadas en la organización de las fiestas de prao. Organizaciones que no han levantado la voz respecto a las trabas que, en este caso, pone sobre la mesa la FAV.

El gobierno local se mostró ayer “sorprendido” por la postura de la asociación de vecinos “El Roble” de Montevil de cancelar sus fiestas vecinales. Lo atribuyen a “las nuevas normativas y requisitos inasumibles establecidos para la organización de eventos y actividades festivas”. Una versión que desde el Ayuntamiento no se comparte, puesto que resaltan que “nos sorprende mucho esta cuestión porque no es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos para la organización de fiestas en barrios”. “Al contrario, lo que se ha hecho es precisamente lo contrario: simplificar trámites”, defienden.

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El caso es que, desde hace varios días, desde la FAV se viene pidiendo un encuentro con el Ayuntamiento por este asunto. Un encuentro que, como ha podido confirmar este periódico, lleva agendado ya desde hace varios días y se producirá este lunes. Desde la Federación vecinal se denuncia que este año es más difícil organizar las fiestas. No obstante, el calendario festivo, salvo por la caída de Montevil, ha seguido adelante. Hace unos días abrió el verano las fiestas del Santo Cristo de Cenero y este fin de semana serán las del Llano Fumeru.