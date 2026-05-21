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"Ya basta de menospreciarnos": la queja de los vecinos de Nuevo Roces tras los planes del Principado con la carretera Carbonera

"El barrio no merece este maltrato", esgrimen los residentes después de que el área de Movilidad evitara hablar de un proyecto de desdoblamiento para la vía

Nuevo Roces.

Nuevo Roces. / Marcos León

Sergio García

"Si hay una administración que nos tiene abandonados desde el minuto uno, esa es la Consejería de Infraestructuras". Así de contundente fue el mensaje emitido en redes sociales por la asociación vecinal de Nuevo Roces después de que Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, evitara hablar de un proyecto de desdoblamiento de parte de la carretera Carbonera. Abogó, en cambio, por un plan integral para mejorar las comunicaciones. "Nuestro barrio se construyó sin un plan de movilidad y la carretera Carbonera es la prueba de ello", lamentaron los vecinos.

"Nuevo Roces no merece este maltrato; ya basta de menospreciar al barrio", remarcaron desde el colectivo vecinal, que reprocharon que la zona no cuenta ni con conexión directa con la AS-1 ni con pantallas acústicas contra el ruido. "Nos queda claro que no es falta de capacidad, es algo peor: es desidia e hipocresía", incidieron.

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"Queremos trasladar nuestra plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Gijón para abordar de manera conjunta una planificación integral de las mejoras que necesita Nuevo Roces y que no son solo la carretera Carbonera", indicó Alejandro Calvo en sede parlamentaria. El consejero habló de plantear una actuación en la carretera Carbonera que fuera más allá de ampliar su capacidad de mover coches para "transformarla en un corredor más amable y mejor integrado incorporando mejoras peatonales, ciclistas y de seguridad vial".

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