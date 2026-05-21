Congelación fiscal y un crecimiento del gasto limitado al 3,4%: las claves del último presupuesto municipal del mandato de Gijón

La aprobación por parte de la Dirección General Económico-Financiera de los criterios de elaboración acaba de poner en marcha la maquinaria necesaria para confeccionar el presupuesto municipal de 2027, el último de este mandato ante la convocatoria electoral fijada para mayo del año que viene. Gijón arrancó el actual ejercicio con un presupuesto estrictamente municipal de 309,9 millones que se eleva a 431 en el consolidado donde se vinculan las cifras de todas las entidades que conforman el Grupo Ayuntamiento. Estos son los números de partida de cara al nuevo proyecto económico.

Al margen de la peculiaridad que conlleva esa condición de año electoral, las cuentas de Gijón para 2027 se realizarán en base a, entre otros, dos principios fundamentales: un incremento global del gasto que no podrá superar el 3,4% que como tope impuesto por las reglas fiscales que afectan a todas las administraciones públicas y, en materia de ingresos, el mantenimiento de la política de contención fiscal que ha defendido el gobierno local de Foro y PP y que se ha traducido en una congelación de impuestos y tasas en los últimos ejercicios.

Otras condiciones fijadas desde la concejalía de Hacienda, que encabeza la edil forista María Mitre, en materia de gastos pasan por la contención del gasto corriente y por la priorización de inversiones ya comprometidas desde ejercicios anteriores o con la condición de financieramente sostenibles, ya que tienen plazos que cumplir si no se quieren poner en peligro. Estas inversiones financieramente sostenibles fueron resultado de un cambio de criterio del gobierno de España, que permitió a los ayuntamientos utilizar para este tipo de inversiones el superávit de 2024 que la ley imponía inicialmente dedicar en exclusiva a amortizar deuda. En el caso de Gijón, ese movimiento sirvió para que unos 16 millones que iban a ir a los bancos pasaran a financiar inversión sumándose a los más de 60 ya contabilizados en el total de los presupuestos de 2026 de las entidades del Ayuntamiento.

Un importante esfuerzo en gastos de personal

Una de las razones por las que Hacienda pide a las concejalías que "ajusten estrictamente a las necesidades imprescindibles" sus gastos corrientes en bienes y servicios tiene que ver con el obligado estirón que se le tendrá que dar a la partida de personal. Que ya es grande. De hecho, de los 309 millones del presupuesto del Ayuntamiento de este año a personal se van 77,2. Para el año que viene hay que aplicar un incremento del 5% sobre la masa salarial consolidada: la subida retributiva del 4,5% ya prevista y un 0,5% adicional por la previsión de que el IPC de este año supere el 1,5%. Ambas son condiciones fijadas en el acuerdo marco suscrito por el gobierno de España y las organizaciones sindicales. Este escenario también afecta a las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura y al Patronato Deportivo Municipal.

María Mitre, concejala de Hacienda, en un pleno. / Lne

A la hora de fijar el presupuesto de ingresos, y más allá del mantenimiento de la contención fiscal, se destacan como criterios a aplicar el acceso al endeudamiento "únicamente" para financiar inversiones estratégicas y la potenciación de la captación de subvenciones de otras administraciones y de fondos europeos. Hay que recordar que el año que viene ya no está vigente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que le reportó a las arcas municipales más de 42 millones en los últimos años.

Ese límite de crecimiento del 3,4% del gasto computable también lo tendrán que tener muy en cuenta quienes hagan los presupuestos de las empresas municipales de Aguas (EMA), Transportes Urbanos (Emtusa), Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), Vivienda (Emvisa), Promoción Económica y Turística (PETSA) y Divertia. Pero, además, ya se les advierte que la aportación que recibirán del Ayuntamiento –y que en la mayor parte de los casos es su gran fuente de ingresos–será muy similar a la que han recibido este año. No habrá incrementos salvo excepciones.

El calendario de trabajo

El documento con esos criterios acaba de ser remitido a los responsables de los centros gestores del Ayuntamiento, los tres organismos autónomos y la seis empresas de total titularidad municipal para que antes del 3 de julio comuniquen a Hacienda sus propuestas. Julio será mes para reuniones internas de trabajo de cara a definir las propuestas que se integrarán en un proyecto presupuestario que, según el calendario marcado, tendrá la aprobación de la Junta de Gobierno en octubre y la del Pleno en noviembre, garantizándose así tener tiempo suficiente para cumplir con todos los trámites administrativos de cara a que entre en vigor el uno de enero. Si se repiten las condiciones de los últimos años, la suma de las votos favorables de Foro, PP y el edil no adscrito, Oliver Suárez, avalarán un nuevo presupuesto municipal para Gijón.