El sector nacional del transporte se reivindica en Gijón y pide políticas acordes a su importancia: "No somos un actor secundario"

Si en el acto de bienvenida del 20º Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, celebrado en Gijón, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, señalaba el entorno cambiante del sector, en la inauguración quiso ir más allá, reivindicando el "papel esencial en la economía" de los empresarios y trabajadores del transporte de mercancías por carretera y reclamando la atención que se merecen ante "la invisibilización" que sufren. Por ello se ha escogido para esta edición el lema: "El transporte, en el lugar que corresponde".

A Carmelo González le acompañó en este acto de apertura el presidente de la patronal asturiana Asetra, Ovidio de la Roza, y también el presidente asturiano, Adrián Barbón, que no desaprovechó la ocasión para volver a demandar un trato justo respecto al peaje ilegal del Huerna. "Este debate no debería prolongarse un minuto más. Conocido el contundente dictamen de la Comisión Europea, en el que dice que la prórroga era ilegal, decidida por un gobierno de José María Aznar en 2000, debería ser ya un asunto resuelto para el bien de todos", reiteró Barbón.

Tras las gaitas y tambores de la Banda "Saxum", que abrieron el encuentro con el himno de Asturias, Ovidio de la Roza tomó en primer lugar el estrado para recordar que "el transporte es mucho más que mover mercancías, es garantizar que la vida funcione, asegurar que cada empresa, comercio y familia reciben cada día lo que necesitan", mencionó, ensalzando el “hito” del 20º aniversario del congreso en el que se "muestra la fortaleza, madurez y capacidad de adaptación de un sector que jamás se detiene", remarcó.

Por su parte, Carmelo González volvió a reseñar, como ya hizo en la primera jornada del congreso, el valor de este encuentro como "herramienta de trabajo colectivo" y de "poner en común diferentes opiniones, pero con un criterio claro". No obstante, enfatizó más en el asunto de la falta de voz ante las instituciones "de un sector que ha demostrado su capacidad de anticipación y su papel esencial para la economía". "No estamos hablando de una reivindicación abstracta. Estamos hablando de cómo se traduce el reconocimiento en decisiones, regulación, condiciones del mercado y en la estabilidad y sostenibilidad económica de las empresas. El transporte de mercancías no es un actor secundario en España, es una infraestructura operativa permanente; sin embargo, esta idea no siempre se refleja en los que diseñan el entorno en el que trabajamos", indicó.

González señaló que este congreso es un gran momento para "afrontar la brecha entre lo que realmente es el sector y cómo se percibe y regula". También habló de la "invisibilización" que sienten y mostró confianza ante los posibles debates que puedan surgir de forma interna en el sector respecto a la evolución de la demanda o los cambios regulatorios en el ámbito europeo. "Tenemos que hablar de cuestiones que condicionan de forma directa la viabilidad de las empresas en un contexto internacional en estado de alarma y que parece ser estructural", expresó.

"Debemos aspirar a una confluencia social que impulse el Corredor Atlántico"

Siguiendo el ejemplo de unión que se respira en Asturias contra el peaje del Huerna, Adrián Barbón habló de "aspirar a una confluencia social que impulse el Corredor Atlántico". "Es una desventaja estructural que la única conexión por autopista de Asturias con la Meseta continúe estando penalizada. Más si esa autopista lleva tiempo en obras y el camino consiste en ir serpenteando obstáculos, sin que esas circunstancias hayan supuesto una rebaja del peaje", explicó el presidente asturiano, añadiendo que "el corredor es el conjunto de infraestructuras necesarias para darle un vuelco al mapa y que Asturias pueda pasar de ser una comunidad periférica a una puerta directa hacia la Europa atlántica". Incidió así en una idea compartida con los presidentes de Galicia y Castilla y León, así como con representantes empresariales de las tres comunidades, en el II Foro del Noroeste celebrado recientemente en Oviedo y organizado por Prensa Ibérico, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA.

Por otra parte, Barbón celebró los avances en las comunicaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, como "la finalización de la Autopista del Cantábrico, la conexión con la alta velocidad ferroviaria o el despegue del aeropuerto". Sin embargo, avisó que otras obras "no se pueden despachar de la noche a la mañana". "Estoy pensando en la prolongación de la autovía del suroccidente o en el Corredor Atlántico, tan necesario para la cohesión y el equilibrio territorial. También en la mejora de los accesos al puerto de El Musel. Basta ya de acumular retrasos", sentenció, antes de reiterar, una vez más, "la situación injusta, discriminatoria e ilegal" situación generada por el peaje del Huena. "Son reivindicaciones que se pueden resolver en un instante", enfatizó el presidente asturiano, dando por inaugurado oficialmente el congreso.