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El dúo "Camela", actúa este viernes en el Gijón Arena: "Después de 30 años seguimos siendo los mismos en el escenario"

Ángeles Muñoz y Dioni Martín recalan a las 21.00 horas en la ciudad con su gira "+ de 30" y a pocos días de recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de manos de los Reyes

El dueto &quot;Camela&quot;.

El dueto "Camela". / Warner Music

Oriol López

Dioni Martín y Ángeles Muñoz, "Camela", recalan este viernes, 22 de mayo, a las 21.00 horas, en el Gijón Arena con su gira "+ de 30", un espectáculo que reivindica la vigencia de la tecno-rumba de estos artistas, que se mantiene en la cima de la música año tras año con enorme reconocimiento popular. El dúo madrileño llega a Asturias en un momento de especial relevancia institucional, pues aseguran no tener ya "ninguna espina clavada" o hito pendiente en su carrera ante la inminente entrega de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por parte de los Reyes de España de las que les harán entrega el próximo 27 de mayo. "Qué reconocimiento mejor se puede esperar; aunque, cada vez que decimos esto, nos surge alguna bonita sorpresa", auguran.

La gira se llama "+ de 30" conservan su esencia. ¿El cuerpo les pide todavía marcha?

Después de tantos años el frenesí baja (ríen), pero, aunque ya no tenemos 20 años, al subir al escenario seguimos siendo los mismos. La esencia de "Camela" siempre es la misma, pero la técnica evoluciona y nosotros con ella.

Asturias siempre les acoge con entusiasmo.

El público conoce todas nuestras canciones y no paran de cantar durante todo el concierto, es increíble, aún nos sorprendemos.

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¿Quién de los dos tiene más peligro cuando salen de cena y se toman la primera sidra? ¿Son más de un buen cachopo/fabada o prefieren algo más ligero?

Dioni: No somos de salir mucho, yo soy muy casero, y aunque sí me gusta mucho salir a cenar.

Ángeles: Me da igual un buen cachopo, que una buena fabada; yo soy de comer ligero, pero ante una buena fabada no me puedo resistir.

En sus conciertos se juntan múltiples generaciones, aunque durante mucho tiempo fueron un "placer culpable" ¿Cómo lo logran?

La verdad, es que no lo sabemos, solo que hacemos lo que nos gusta y somos felices con nuestros fans; pero creemos que la gente que hace 30 años eran jóvenes se han casado tienen hijos y nietos y los han ido incorporando a la familia.

Para Ángeles, sobre las letras, ¿se escribe mejor sobre el desamor desde la tranquilidad o sigue haciendo falta un poco de "tormento"?

La vida es amor y desamor nuestras canciones son historias y más de 30 años después las personas siguen sufriendo y amando.

Para Dioni, eres la alegría personificada. ¿Alguna vez te has levantado un lunes con apatía como le pasa a tantos españoles?

Todos los lunes, pero luego pienso en mis nietos, en mi familia y en mi trabajo y se me pasa, como a todos.

Después de millones de discos vendidos y haber sobrevivido a todas las modas posibles, ¿qué reto les queda todavía?

Ninguna. El día 27 nos entregan sus Majestades los Reyes, don Felipe y doña Letizia, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, qué reconocimiento mejor se puede esperar; aunque, cada vez que decimos esto, nos surge alguna bonita sorpresa.

Si solo pudiera quedar una frase de "Camela" grabada para la posteridad, ¿cuál elegirían?

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“Escúchame, compréndelo…"; es muy importante hablar y ponerse en el lugar de la otra persona.

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