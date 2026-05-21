Fallece el sacerdote José Manuel García, antiguo párroco de La Asunción y misionero en Burundi y Ecuador

"Campechano y con verdadera vocación para las misiones". Así recuerdan sus allegados al sacerdote José Manuel García González que ha fallecido a los 87 años de edad después de una vida dedicada al sacerdocio y que le llevó a viajar por varios continentes como misionero. Natural de Lada (Langreo), en 1968 fue ordenado presbítero y ese mismo año se le asignó su primer destino como coadjutor de Santa María Magdalena de Cangas de Narcea.

No tardó en salir esa voluntad innata para predicar en tierras lejanas y en 1971 tuvo su primera experiencia como misionero en la diócesis de Gitega, en Burundi. Regresó a España para estudiar en el Instituto León XIII de Madrid y más tarde se convertiría en regente de San Esteban de Leces, en Colunga y encargado de Santa María de Berbes y Santa María de Linares hasta 1980. Por medio, también asumió el puesto de arcipreste de Colunga-Ribadesella.

Continuó formándose durante tres años en el Instituto Católico de París y en 1983 tuvo su primera parada en Gijón como encargado del Centro Pastoral de El Bibio. En 1984 se convirtió en el primer párroco de La Asunción, que por aquel momento recibía el nombre de San Francisco Javier. En 1988 pasó a ser el arcipreste de Gijón - Centro. Cambió ambos puestos en 1991 al ser nombrado moderador del grupo de sacerdotes de San Francisco Javier, en Gijón, y ocho años más tarde emprendió su segunda etapa de misionero en Aguarico, Ecuador, donde estuvo hasta 1999.

Solo se quedó un año en Gijón, como párroco del Beato Juan XXIII, antes de regresar de nuevo al vicariato de Aguarico donde permaneció hasta 2011. Sería su última etapa como misionero, ya que se asentó en las parroquias de San Clemente de Quintueles y San Fabián de Quintes. Su última entrega a sus feligreses fue junto a otro sacerdote ilustre de la ciudad como Fernando Fueyo, al que acompañó como adscrito en San Nicolás de Bari, en Gijón. "Su gran pasión era el Sporting. Incluso cuando Fueyo (que ocupaba el cargo de capellán del equipo) no podía ir, le sustituía en las misas que se celebraban en las concentraciones", recuerdan los allegados. En 2019 se fue a vivir a la Casa de la Iglesia en Gijón.

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El viernes, 22 de mayo, a las 10.00 horas, se celebrará la Eucaristía por su eterno descanso en la Casa Sacerdotal de Oviedo. Por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrará su funeral en la parroquia de La Asunción de Gijón, presidido por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.