La Film Commission celebra su décimo aniversario en Gijón entre el aplauso a Sandra Hermida y el emotivo recuerdo a Cienfuegos y Gayo

Una década da para mucho, incluso para echar de menos a los que ya no están. Con esa mezcla de celebración y nostalgia, la Asturias Paraíso Natural Film Commission conmemoró este jueves su décimo aniversario en la Sala de Pinturas de la Laboral, que sirvió para hacer balance y, sobre todo, para honrar a figuras clave del audiovisual regional. La productora Sandra Hermida recibió el aplauso de sus compañeros de profesión, mientras que la emoción acompañó los reconocimientos póstumos a los gestores culturales José Luis Cienfuegos y Fran Gayo, ambos fallecidos en el año 2025. El film comissioner del colectivo, Javier Bouzas, resumió el sentir de la velada al recordar los diez años de trabajo en común con modestia, ya que son "parte de la historia compartida que, aunque breve, definitivamente es nuestra historia". Un camino que, en palabras de la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha situado al audiovisual como un sector "más fuerte, más unido que nunca y con un enorme potencial" que despega desde la región.

El acto, conducido por Xana del Mar y Carlos Valdés, repasó una década de crecimiento. Bouzas evocó en su intervención los "primeros tímidos pasos" de la oficina de rodajes en 2016 y su evolución hasta convertirse en "receptores de solicitudes tan dispares como proporcionar partes meteorológicos a seis meses vista o conseguir una piel de lobo", como anécdotas de rodaje. El responsable agradeció, también, la colaboración de instituciones y profesionales, subrayando que el trabajo de la Film Commission "carece de sentido o de fin práctico si no avanzamos de la mano".

Por su parte, la consejera puso cifras a la "apuesta decidida" del Principado por el sector, destacando el incremento de las ayudas públicas, que pasaron "de 150.000 euros hace apenas unos años a los más de 1,8 millones previstos para los próximos meses". Gutiérrez reafirmó que el audiovisual no es solo industria, sino también "orgullo, legado y relato", y que la labor conjunta ha servido para "vertebrar el sector".

El momento central de la gala llegó con las distinciones. El director y guionista Sergio G. Sánchez fue el encargado de glosar la figura de la productora Sandra Hermida, a quien definió como una profesional que "crea familias" en sus rodajes. Así, el cineasta relató una anécdota de la filmación de "El Orfanato", que guioniza, en la que, ante un problema de pagos, Hermida "sacó dinero de su propia cuenta para pagarle las dietas al equipo".

"Es una persona que siempre está, antes de que tú pidas nada", concluyó. Hermida, al recoger el premio, devolvió el elogio a Sánchez, a quien calificó como el verdadero embajador de Asturias en el cine. "Él escribió 'El Orfanato' solo por y para rodarlo aquí", afirmó. La productora, de raíces asturianas, también lanzó un mensaje de futuro: "Hay mucho talento en Asturias; impulsemos que rodar aquí sea cada vez más factible".

El director general de Acción Cultural del Principado, Antón García, subió al escenario para presentar los dos homenajes póstumos. El primero fue para José Luis Cienfuegos, figura clave en la transformación del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), un certamen que dirigió durante 17 años. García lo describió como un "incansable revolucionario y revitalizador de festivales", cuya labor sirvió para "hacer del cine un lugar más libre, más vivo y más necesario".

Su hermana, Emma Gloria Cienfuegos, recogió profundamente agradecida y emocionada una distinción "merecida" como una persona que "dedicó su vida" a la industria cinematográfica y enumeró sus grandes cualidades: "Honrado, trabajador, innovador, valiente y, sobre todo, inteligente".

Seguidamente, se recordó y entregó igual distinción al programador y crítico Fran Gayo. Antón García fue el lector delegado en esta ocasión de un texto firmado por los actuales máximos responsables del FICX: su director, Alejandro Díaz Castaño, y el jefe de programación, Tito Rodríguez, ausentes por estar atendiendo sus responsabilidades en el Festival de Cannes. En la misiva, lo definieron como "un hombre renacentista" y un "compañero irrepetible".

La semblanza recordó su humor socarrón, su inmensa cultura cinematográfica y su capacidad para descubrir talentos. "La gran familia del FICX queda huérfana, pero nunca te olvidaremos", concluía el texto. Su mujer, Milagros Mumenthaler, subió a recoger el galardón y agradeció el "homenaje tan increíble" que se le dedicó a su esposo en una celebración que sirvió también para constatar la madurez del propio sector audiovisual asturiano, que cuenta con un ecosistemacon cerca de un millar de profesionales que ha crecido en paralelo a la labor de esta Film Commission.

Nueva iniciativa cinematográfica

En el marco del aniversario, la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), en colaboración con el Principado y la Film Commission, presentó la iniciativa "Asturias.filmAs en dixital". El proyecto tiene como objetivo preservar el patrimonio audiovisual de la región, digitalizando películas que actualmente se conservan en formatos obsoletos y corren el riesgo de desaparecer. “Son obras que forman parte de nuestra historia cultural y cinematográfica”, explicó Lucía Herrero Cueva en nombre de la RTPA, quien señaló que muchas de estas películas están en manos de particulares. La finalidad es “evitar que desaparezca de nuestro patrimonio audiovisual” y asegurar que las nuevas generaciones puedan acceder a estas historias.

La consejera de Cultura, que compartió mesa con Herrero Cueva, calificó la iniciativa de “absolutamente emocionante y necesaria” y destacó el papel de RTPA como “aliado fundamental” para la preservación de este patrimonio. El programa permitirá a los propietarios solicitar la digitalización a través de un formulario en la web del ente público. A cambio de recibir una copia digital sin coste, los titulares autorizarán a RTPA una única “emisión cultural” de la obra, garantizando así su difusión y salvaguarda.