El Grupo escala hasta las 11.800 plazas mensuales para sus actividades deportivas de verano en Gijón

El Real Grupo de Cultura Covadonga (RGCC) dispondrá de 1.800 plazas mensuales extra para sus actividades deportivas estivales, una oferta a la que se suma la apertura de un nuevo local en Begoña decicado a la instrucción de Pilates. Ambos hechos son las grandes novedades de la propuesta de la entidad para los meses de julio y agosto, con una cifra de vacantes que supone un incremento de 1.000 plazas respecto a 2025, alcanzando un volumen total de casi 11.800 vacantes mensuales, entre las 10.0000 habitales del Bono Fitness y estas veraniegas extraordinarias. A su vez, el nuevo centro de pilates iniciará su actividad en el mes de junio y habrá talleres de prueba para los socios. Así lo anunció este jueves el presidente del Grupo, Joaquín Miranda, sobre una campaña de verano cuyo proceso de inscripción de los socios en toda la oferta arranca el día 3 de junio.

La propuesta deportiva se dividió en dos grandes bloques, como son las secciones deportivas tradicionales y el área de fitness. En el primer apartado, la dirección apostó por reforzar las actividades dirigidas a los menores y las campañas de captación de nuevos talentos en la entidad social y deportiva. El programa incluye opciones para todas las edades, con cursillos para bebés, que arrancan desde los seis meses de vida. Entre las actividades más destacadas figura "Mi primera acampada", una iniciativa orientada a la conciliación familiar y a la autonomía infantil, que a Miranda le resulta una actividad "súper atractiva" para los niños y niñas, ya que suele ser "la primera que salen a dormir fuera de casa" y, por lo tanto, resulta "muy divertida y emocionante".

Nacho Ybar, director deportivo del club, explicó que la oferta se complementa con los campus deportivos y las 28 secciones deportivas de la entidad. El responsable destacó que se crearon grupos de edades nuevos para satisfacer la demanda actual. Asimismo, detalló los objetivos de la campaña "Engánchate al deporte", centrada en que los pequeños y pequeñas descubran por qué deporte se dencantan y entrar a formas parte de las distintas secciones grupistas.

En lo referente al área de fitness, se ha diseñado una programación de más de 250 clases semanales, lo que permite también batir los registros del verano pasado con un aumento de 40 más. El programa veraniego prioriza las actividades al aire libre en las instalaciones de Mareo y Las Mestas, como Yoga y Pilates, además de introducir nuevas disciplinas que marcaron tendencia en el sector como el "Barré", una disciplina que combina las dos anteriores con el ballet al ritmo de la música.

Miguel Gallo, coordinador de fitness, desglosó las novedades técnicas. Respecto a las citadas actividades de moda, mencionó la inclusión de las variantes "Floor Barré" (suelo) o "Barré HIIT" (intervalos de alta intensidad), además, del Prepilates, una clase de introducción a la disciplina. Sin embargo, el punto de mayor interés fue la dotación del local de Begoña, a estrenar en junio en una fecha aún por determinar y equipado con siete máquinas para su ejercicio. Además, el club activa la campaña "Engánchate al fitness", permitiendo que los socios sin Bono Fitness activo prueben dos actividades de forma gratuita durante el mes de junio.