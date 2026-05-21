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Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón

La Policía Local investiga el accidente ocurrido en el que, según las primeras pesquisas, una furgoneta se saltó un ceda al paso

VÍDEO: Espectacular accidente de tráfico en esta parroquia de Gijón

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P.P. / Santoveña

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Un nuevo accidente en Gijón que se ha saldado con dos personas heridas. Sucedió sobre las once de la mañana en el cruce de la avenida Dionisio Cifuentes con el camino de las Begonias, frente a la parroquia de San Julián.

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Uno de los heridos siendo trasladado al hospital. / Santoveña

Según las primeras pesquisas, en la colisión se vieron involucradas dos furgonetas y se originó al saltarse una de ellas, la que circulaba por el camino de las Begonias, un ceda al paso en el momento que por la avenida Dionisio Cifuentes circulaba otra furgoneta. El golpe fue grande y ha afectado a los dos conductores que tuvieron que ser trasladados al hospital.

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El primero de ellos, un hombre de 65 años que fue llevado a Cabueñes con pronóstico reservado. El segundo, de unos 30 años, también acudió al hospital universitario con pronóstico leve. La Policía Local se hizo cargo de las diligencias previas. También se acercó hasta el lugar varias dotaciones de bomberos para facilitar las labores de rescate y apartar los vehículos, muy dañados, de la calzada.

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