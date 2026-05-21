Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón
La Policía Local investiga el accidente ocurrido en el que, según las primeras pesquisas, una furgoneta se saltó un ceda al paso
Un nuevo accidente en Gijón que se ha saldado con dos personas heridas. Sucedió sobre las once de la mañana en el cruce de la avenida Dionisio Cifuentes con el camino de las Begonias, frente a la parroquia de San Julián.
Según las primeras pesquisas, en la colisión se vieron involucradas dos furgonetas y se originó al saltarse una de ellas, la que circulaba por el camino de las Begonias, un ceda al paso en el momento que por la avenida Dionisio Cifuentes circulaba otra furgoneta. El golpe fue grande y ha afectado a los dos conductores que tuvieron que ser trasladados al hospital.
El primero de ellos, un hombre de 65 años que fue llevado a Cabueñes con pronóstico reservado. El segundo, de unos 30 años, también acudió al hospital universitario con pronóstico leve. La Policía Local se hizo cargo de las diligencias previas. También se acercó hasta el lugar varias dotaciones de bomberos para facilitar las labores de rescate y apartar los vehículos, muy dañados, de la calzada.
Este es el tercer accidente considerable que se conoce en la ciudad después de que el miércoles dos coches colisionaran junto al Museo del Ferrocarril. El día anterior, también se vivieron momentos de tensión en el cruce de Marqués de San Esteban con Pedro Duro al producirse un accidente en cadena en el que también se vio involucrado un peatón que, junto a la conductora de uno de los vehículos, tuvo que ser atendido en el Hospital de Cabueñes.
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
- La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
- Hospitalizada una joven de 13 años por intoxicación etílica en un botellón de preadolescentes en Gijón
- Roba un camión, atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía tras la pista del ladrón causante del accidente en Gijón
- Montse Álvarez, vecina de Jove: 'Me fui de Gijón porque no me gusta la ciudad y volví al pueblo donde nací