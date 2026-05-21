El jesuita gijonés Abel Toraño será el nuevo párroco de la iglesia de San Francisco de Borja, en pleno barrio Salamanca de Madrid
El sacerdote sustituye al también gijonés Pablo Guerrero
Nombramiento importante en la Iglesia Católica en Madrid, con sabor gijonés. El Padre Provincial de la Compañía de Jesús ha nombrado a Abel Toraño como nuevo párroco moderador de la parroquia de San Francisco de Borja. Esta iglesia se encuentra en la calle Serrano de la capital de España, es decir, en pleno barrio de Salamanca.
Toraño ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en 1987. En 2001 recibió la ordenación sacerdotal en su Gijón natal, en la iglesia del colegio La Inmaculada. Ya en 2007 pronunció los últimos votos solemnes en Madrid. Actualmente era director del Centro Arrupe de Valencia y delegado de la Plataforma Mediterránea.
Desde los Jesuitas se destaca también que Toraño es consultor de la Provincia de España desde finales de 2023, "como parte del consejo asesor del Provincial de los jesuitas en España". También es el coordinador general de la revista Jesuitas. Se encarga de la línea editorial y de las publicaciones de la orden a nivel nacional. Además, dirigió durante seis años la etapa formativa inicial de los futuros jesuitas de España en las sedes de San Sebastián y Bilbao.
Su currículum continúa, ya que fue también coordinador del Año Ignaciano (Ignatius 500) y lideró la conmemoración global del centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Fue también coordinador nacional del movimiento de jóvenes católicos MAG+S.
Releva en el cargo a otro gijonés, en este caso Pablo Guerrero Rodríguez. Este ingresó en la Compañía en 1981 y fue ordenado sacerdote en 1994. Es doctor en Teología y licenciado en Filosofía y en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas.También realizó estudios de Psicología en Santa Clara University, donde se graduó como máster en Marriage, Family and Child Counseling.
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