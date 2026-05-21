Jornada educativa completa en Gijón: La Corolla celebra su campaña de donación de sangre, Las Dominicas clausura sus fiestas y el Patronato San José se va de carrera solidaria
El centro ubicado en Somió consigue 30 bolsas: "El aprendizaje escolar puede transformarse en un impacto directo y positivo"
Jornada de frenética actividad en los colegios de Gijón, que no desaprovechan los compases finales del curso para celebrar distintas iniciativas. En La Corolla hubo solidaridad en vena... directamente. El centro ubicado en Somió desarrolló por tercer año consecutivo su campaña de donación de sangre bajo el lema "Dona sin reservas". Se lograron 30 bolsas. "La Corolla demuestra que el aprendizaje escolar puede transformarse en un impacto directo y positivo para la salud pública asturiana", destacaron desde el cole.
El colegio Virgen Mediadora Dominicas culminó sus fiestas en honor al Padre Coll, su fundador. El centro celebró su día grande con eucaristía en la parroquia de San Nicolás de Bari, en El Coto, seguida de procesión por las calles, en la que participó la banda de gaitas "Saxum". En el propio centro hubo romería y diferentes actividades.
Además, el colegio Patronato San José acogió su cuarta carrera solidaria. La recaudación irá a parar a becas de estudio para el colegio de las Hijas de la Caridad de Mokom, en Guinea Ecuatorial.
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