José Bono, en Gijón junto a su hijo tras finalizar su cuarta etapa del Camino de Santiago

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono ha recalado este jueves en Gijón junto a su hijo, José Bono Jr., durante la cuarta etapa de su recorrido por el Camino de Santiago. Padre e hijo continúan así una tradición muy vinculada al político manchego, que en varias ocasiones ha mostrado públicamente su pasión por las rutas jacobeas.

La llegada a la ciudad asturiana se enmarca dentro del Camino del Norte, una de las rutas más exigentes y emblemáticas del itinerario jacobeo. En su cuarta etapa realizaron 20 kilómetros. Antes de llegar a Gijón, en las jornadas previas también compartieron fotos en otros puntos de Asturias, como la Playa de Poo y la Playa de La Griega. Este jueves, en la foto que han publicado están padre e hijo con la Playa de San Lorenzo a sus espaldas.

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En San Lorenzo, desde temprano se vivió una jornada veraniega con numerosos bañistas dándose un chapuzón en la playa. Si se cumplen los pronósticos, Asturias batirá mañana viernes el récord histórico de calor en un mes de mayo.