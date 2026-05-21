El laboratorio de Análisis Clínicos de Cabueñes procesa 2.500 muestras al día y ya acumula más de 145.200 desde febrero: "Es el más puntero de Asturias"

"Es el más puntero de Asturias". El jefe del servicio de Análisis Clínicos, Daniel Al Kassam, resumió este jueves con esas palabras las características con las que cuenta el nuevo laboratorio que estrenaron en febrero, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y en el que ya han procesado más de 145.200 muestras.

Durante la visita al nuevo laboratorio por parte de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, Al Kassam explicó el funcionamiento de un espacio automatizado conocido como Core de Análisis Clínicos, que integra disciplinas como Bioquímica, Hematología y Microbiología para facilitar la gestión de grandes volúmenes de muestras. Además, esa zona ubicada en la planta N-2 de Cabueñes cuenta con equipos robotizados de última generación que permiten aumentar la calidad analítica de los resultados. La inversión para contar con este laboratorio ha ascendido a 2,6 millones y ha reforzado la capacidad diagnóstica de la sanidad asturiana al "mejorar la eficacia, la calidad y los tiempos de entrega de los resultados", remarcó Saavedra.

El proceso desde que reciben las muestras desde los centros de salud de Gijón comienza en un sistema que decide la prioridad de cada una de ellas y hacia qué parte del Core debe ir. "A nivel de equipos, este es el laboratorio más potente que hay en Asturias. Nos permite que no haya manipulación y que la temperatura y los tiempos estén controlados en todo momento", indicó Daniel Al Kassam.

Al Core de Análisis Clínicos del Hospital de Cabueñes acuden cada mañana cinco técnicos de laboratorio y tres facultativos que se encargan de controlar el funcionamiento correcto de los sistemas. En una pantalla aparecen de forma actualizada las muestras que ya han sido procesadas desde las 8.00 horas. "Cada día hacemos entre 2.000 y 2.500 muestras que se guardan en una gran nevera", señaló Al Kassam, al frente de un equipo que logra que un 90% de los datos solicitados se obtengan en el mismo día, evitando demoras y agilizando la capacidad de respuesta asistencial.

Una cartera de pruebas especializada

Desde la Consejería de Salud subrayaron este jueves que "la puesta en marcha de este laboratorio ha permitido avanzar de modo notable en la calidad analítica como en la tecnología de los equipos empleados". Además, incidieron en que "ofrece una cartera de pruebas más amplia y especializada, que engloba áreas como bioquímica, hormonas y marcadores tumorales, incorporando además nuevas técnicas diagnósticas con menores tiempos de procesamiento".

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Otra de las grandes novedades que han logrado en el servicio de Análisis Clínicos junto a Cardiología es la posibilidad de controlar el estado de los pacientes que han infartado en los últimos 20 años, de forma que cuando hay algún incumplimiento se registra para que se realice una consulta no presencial. Asimismo, el servicio de Análisis Clínicos también espera tener lista este año su unidad de Medicina Molecular.