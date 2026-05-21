El PET-TAC del Hospital de Cabueñes asumirá el 40% de las pruebas de diagnóstico por imagen en Asturias: "Permitirá un diagnóstico más precoz"

La Consejería de Salud ya tiene listo su plan para que Gijón recupere el PET-TAC que se perdió al llegar a su fin el contrato que mantenían con la empresa que realizaba las pruebas con el equipo de tomografía en el Hospital de Jove, lo que conllevó la centralización de esas tareas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La planta sótano (N-2) del Hospital de Cabueñes acogerá "desde finales de 2027", tal y como indicó ayer la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el nuevo servicio de Medicina Nuclear con su PET-TAC de alta gama a través de un proyecto cuyo presupuesto superará los 3,5 millones de euros y tendrá un plan de ejecución de 12 meses. "Aquí se hará el 40% de los diagnósticos por imagen de la comunidad. Eso va a facilitar que se puedan realizar más pruebas, ya que duplicaremos nuestra capacidad, y permitirá que se pueda hacer un diagnóstico más precoz", indicó Saavedra.

El PET-TAC de última generación y de altas prestaciones del Hospital de Cabueñes permitirá detectar lesiones milimétricas para mejorar el diagnóstico de un amplio abanico de enfermedades, entre las que destaca el cáncer, patologías neurodegenerativas y procesos inflamatorios e infecciosos. Este equipamiento médico consiste en una prueba diagnóstica en la que se toman imágenes que después se procesan de forma digital para componer un modelo detallado en 3D.

El equipo, que evitará los desplazamientos al HUCA y potenciará al resto de unidades asistenciales de Cabueñes, será el espacio central sobre el que girará el servicio de Medicina Nuclear, cuyas instalaciones sumarán alrededor de 900 metros cuadrados en la planta N-2. El PET-TAC que se prevé que pueda estar en funcionamiento "a finales de 2027" estará en un búnker equipado con tecnología digital de alta precisión que permitirá realizar la prueba a cada paciente en 10 minutos con una "cadencia muy alta". El equipo contará con algunas prestaciones más novedosas que el último que se instaló en el HUCA. Junto al PET-TAC, el proyecto incluye la preparación de otro búnker para el futuro, de cara a instalar otro PET-TAC o Pet-Resonancia -un tomógrafo más avanzado-.

Separar zonas calientes y frías

Concepción Saavedra indicidó en que el plan que han impulsado con Gispasa tiene en cuenta la separación entre "zonas calientes y frías". Es decir, el diseño permite diferenciar las zonas en las que se utilicen los radiofármacos del resto del espacio por las que circularán profesionales y pacientes. "Eso va a dar una mayor comodidad y seguridad", remarcó la Consejera.

Más allá de los búnkeres, habrá una unidad de radiofarmacia destinada a la recepción, preparación y control de los radiofármacos necesarios para las pruebas diagnósticas. Por otro lado estarán ocho boxes individuales de espera metabólica, con espacios adaptados para aquellos pacientes que reciban la administración del radiofármaco. El espacio del servicio de Medicina Nuclear lo completarán unas salas para profesionales sanitarios, zonas de atención al paciente y dependencias auxiliares, como vestuarios, almacenes y despachos que facilitarán el funcionamiento integral del servicio.

Todas estas claves de una infraestructura "estratégica para toda Asturias" fueron presentadas por la Consejería de Salud en el Hospital de Cabueñes este jueves en un acto al que asistieron representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana. Una de las dudas en las que hicieron hincapié los vecinos fue la posible afectación de esta obra en la planta N-2 al resto de servicios que ya trabajan en esa zona.

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La Consejera de Salud y la gerente del área sanitaria III Oriente, María Luisa Sánchez, explicaron que ya están trabajando en la adecuación de los espacios para trasladar cuestiones no asistenciales como historiales de pacientes o medicamentos hacia un almacén centralizado que facilitará "una gestión óptima de los recursos". "Ya estamos trabajando en ello y eso permitirá hacer una gestión moderna del sistema de almacenamiento", aseveró Sánchez.