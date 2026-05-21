Resnova celebra en Gijón alcanzar los 50.000 clientes de Omoda y Jaecoo en España

El grupo Resnova Motor celebró esta noche en Gijón el evento "SHS Resnova Motor Fever Night", una cita que realizada en 47 concesionarios de forma simultánea para conmemorar los 50.000 clientes de Omoda y Jaecoo en España. El evento de Gijón tuvo entre los protagonistas a Antonio Dueñas, el gijonés con el que estas marcas lograron alcanzar la cifra de 50.000 clientes. Durante el encuentro, Resnova aprovechó para que los asistentes conocieran las últimas novedades de las marcas, como el Omoda 7 SHS híbrido enchufable o el Jaecoo 8 SHS híbrido enchufable.