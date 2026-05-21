Tito Montero, cineasta y autor de "Ciudadano Riego": "Necesitamos más Rafael del Riego y menos Pelayo"

Tito Montero (1978) es un periodista, cineasta y escritor que presenta este viernes, a las 19.00 horas en el Antiguo Instituto, su nuevo libro, "Ciudadano Riego. El asturiano que no quiso ser Napoleón". En esta obra, Montero propone un montaje literario que hibrida la investigación histórica con la narrativa cinematográfica para reivindicar al general tinetense Rafael del Riego que se pronunció en 1820 no solo como un héroe militar, sino como un "revolucionario constitucional" cuya vigencia es hoy más necesaria que nunca. El autor destaca que Riego fue un hombre capaz de "pelearse con todo lo que le habían metido en vena" para defender la legalidad frente al absolutismo de Fernando VII, definiéndolo como un héroe "antitestosterónico" que prefería caminar junto a sus soldados antes que actuar como un caudillo. El acto, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, Gesto Sociedad Cultural, Ateneo Jovellanos y Ateneo Obrero de Gijón, contará con la presentación del expresidente del Principado, Pedro de Silva, a quien el autor considera "capital" para la nacimiento de la obra.

¿Cómo definiría "Ciudadano Riego" para alguien que aún no conoce la figura o el libro?

El libro es una búsqueda formal de una voz literaria, un ensayo-collage que liga con el trabajo que vengo haciendo en mis películas. A nivel argumental, reconstruye la figura política de Rafael del Riego, un revolucionario constitucional, junto a la de Álvaro Flórez Estrada para traer sus ideas al presente político. Juega permanentemente a romper el espacio y el tiempo para reflexionar sobre cómo el poder construye la historia a través del discurso y la imagen. El hilo conductor es Riego, un mito que representa la base de la posibilidad democrática en la modernidad, no solo en la península, sino en toda Europa.

El subtítulo menciona que fue el asturiano que "no quiso ser Napoleón". ¿Por qué esa renuncia es tan central en su obra?

Me interesa esa fórmula negativa. Como decía Camus, la vida se construye más en base a lo que eliminas que a lo que aceptas. Riego renunció a ser un dictador de manera consciente. Todo su entorno quería que fuera el nuevo Cromwell o el nuevo Napoleón, un caudillo plenipotenciario, pero él se negó. Quiso ser solo el restaurador de la Constitución. Su figura rectora no fue Napoleón, sino George Washington.

¿Considera que Asturias fue realmente el epicentro de esas ideas de libertad en España?

Es evidente. Asturias fue la puerta de entrada de las ideas ilustradas en la Península Ibérica. Había una aristocracia rural y una pequeña burguesía en contacto con el pensamiento europeo; Campomanes, por ejemplo, hablaba directamente con Benjamin Franklin. Riego no se radicalizó en Francia, como dice la historiografía tradicional; él ya traía ese bagaje de las tertulias ilustradas de su padre y de su paso por la Universidad de Oviedo. Supo pelearse con todo lo que le habían metido ideológicamente en vena.

¿Qué papel juega Pedro de Silva, que le acompaña en la presentación, en esta relectura de la historia?

Pedro de Silva es capital. Yo establezco un hilo que va de Flórez Estrada a él. Flórez Estrada presentó en 1809 un proyecto de Constitución protofederal con "parlamentos regionales" que podían vetar al rey. Pedro de Silva es uno de los grandes teóricos de ese Estado de las autonomías que tenemos ahora y que parece que nadie defiende. Si tuviera que dar ideas principales sobre el libro sería: "Necesitamos más Riego y menos Pelayo, pero también más Pedro de Silva y menos Felipe González". Hay que defender lo sólido, y lo sólido es lo democrático.

¿Es Riego un mito distinto al de Pelayo?

Totalmente. Pelayo es interpretativo, pero de Riego tenemos los registros, sabemos quién fue y lo que hizo. Riego no es un mariscal a caballo; es un héroe antitestosterónico que caminaba al lado de sus soldados dándoles ánimos. Su sable no está manchado de sangre. El libro es Riego contra Fernando VII, Riego contra Franco y Riego contra Trump. Es la lucha contra el poder absoluto.

Se define a Riego como un "anticuerpo" para contra el presente "tecnofeudal". ¿Contra qué nos protege su legado?

Estamos en un momento donde los vientos que vienen del oeste son antiilustrados, antidemocráticos y tecnocesaristas. La base teórica de la legislatura de Trump es la Ilustración Oscura. Frente a eso, en Asturias, y por ende en España y por ende en Europa, tenemos anticuerpos contra ese virus que nos ataca. Y la clave son tanto el mito de Riego, que hay que trabajar y reconstruir y poner en presente, como el legado de Álvaro Flórez Estrada.

Como cineasta, ¿cuál es la escena más potente que la vida de Riego?

Simbólicamente, es el momento en que se enfrenta a Fernando VII en sede parlamentaria como representante de la soberanía popular. "El verdadero poder y la grandeza del monarca consiste únicamente en el exacto cumplimiento de las leyes", remató su intervención. Eso mismo es lo que habría que decirle hoy a Donald Trump, que quiere ser un rey imperial.