El verano se adelanta en Gijón: chapuzones en el mar, precaución ante el calor y un sol que "ya hacía falta"

Ya es verano en Gijón... al menos por unos días. Y se ha notado este jueves. Si se cumplen los pronósticos, Asturias batirá mañana viernes el récord histórico de calor en un mes de mayo. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha activado el nivel rojo por temperaturas extremas que pueden poner en riesgo la salud. Hay 22 concejos afectados de la zona centro y los valles mineros. En la ciudad se viven en esta jornada estampas más propias del apogeo estival. Bañistas dándose un chapuzón en la playa, gafas de sol y gorras por doquier, paraguas a modo de barrera protectora contra el calor... Todos coinciden. "Hacía falta este sol", señalaron los gijoneses.

En San Lorenzo, las hermanas María Jesús y Verónica Cadenas se decantaron para darse el primer baño de la temporada. "Presta que llegue el calor, pero el agua está muy fría", bromeaba María Jesús Cadenas. "Hace calor pero se puede soportar; se agradece, por supuesto, que ya esté aquí", agregó, por su parte, Ramón Pérez, que resumía el sentir general a pie de arena. "La gente de Gijón necesitamos playa", sostuvo.

Los jóvenes estudiantes Ángel Velaz, Arán Nogueira y Xurde Menéndez, del instituto Jovellanos, improvisaron un partidillo futbolero. "Ya hacía falta este sol", aseguró Nogueira. Sus compañeros comentaban el brusco cambio meteorológico de unos días a ayer. "La semana pasada llovía y ahora que sale el sol hay que aprovechar", indicó Velaz. "Pero estamos en Asturias, las cosas cambian de un día para otro y estamos acostumbrados", apostilló Xurde Menéndez.

Tumbadas, y cogiendo color, Olaya Martín y Mara García observaban el continuo vaivén de bañistas y paseantes por la orilla del mar. La soleada jornada supuso un chute de "alegría" para las amigas. "Apetecía ya un poco de sol; yo vengo a pasear normalmente y no hay tanta gente pero hoy se nota el calor", afirmaba Martín. Eso sí, precaución ante todo para evitar sustos. "Hay que echarse crema", resaltó Mara García durante una mañana en la que la primavera dio paso al verano.

EN IMÁGENES: Asturias sofoca la ola de calor de mayo en la playa / Marcos León

Para mañana se esperan máximas de 35 en Langreo, 34 en Oviedo y Cangas del Narcea, 33 en Avilés, 31 en Gijón, 29 en Llanes y 27 en Navia. Según el histórico de temperaturas, con datos desde 1972, el registro más alto contabilizado en un mes de mayo fueron 32,4 grados en Oviedo el 4 de mayo de 2020.

El Ministerio de Sanidad advierte que "el calor extremo perjudica seriamente la salud" y hace una serie de recomendaciones para los municipios asturianos en "alto riesgo" por calor. Son las siguientes: "beba agua con regularidad, manténgase fresco y evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día". El Gobierno recuerda que "no todas las personas son igualmente susceptibles al calor" y pide prestar especial atención a "las personas mayores, las embarazadas y menores de cuatro años, las personas con enfermedades crónicas y las personas que trabajan al aire libre".