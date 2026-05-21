Vuelven las ayudas energéticas del Ayuntamiento: 420 euros por familia para pagar facturas de luz y gas

Una partida económica de 1.180.000 euros dará soporte a la nueva convocatoria de ayudas a la energía, que desde hace más de una década oferta la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La nueva convocatoria se presenta a aprobación en la próxima reunión de la entidad que preside el edil Guzmán Péndas. En los últimos años, estas ayudas alcanzaron a alrededor de tres mil familias en cada ejercicio.

Las ayudas de esta nueva convocatoria servirán para pagar facturas de luz, gas y otros combustibles emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado 2025 y que hagan referencia a la vivienda habitual. La cantidad máxima a pagar por vivienda será de 420 euros –como el año anterior– y la ayuda se abonará en un solo pago. Otro elemento a tener en cuenta es que esta ayuda es incompatible con las ayudas de emergencia para el pago de deudas de luz y gas que también concede la Fundación; así que la ayuda de emergencia ya recibida se descontará de la ayuda a la que se tenga derecho por esta vía.

La ayuda debe pedirla la persona de la unidad de convivencia que paga los gastos de energía de la vivienda. ¿Requisitos que se le van a exigir? Para empezar que todas las personas de la unidad de convivencia estén empadronadas en Gijón y que la persona solicitante lleve empadronada más de un año.Esa exigencia desaparece para víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos y de explotación sexual, emigrantes retornados a Asturias y refugiados o apátridas.

En cuanto a las condiciones económicas se establece que, con datos de 2024, los ingresos brutos máximos mensuales no pasen de 1.260 euros para unidades de convivencia de uno o dos miembros; de 1.400 euros para trs y cuatro miembros y de 1.575 euros para cinco o más miembros.

Convenios con el Albergue Covadonga y Proyecto Hombre

La aprobación de esta convocatoria de ayudas a gastos de consumo de energía se incluye en el orden del día de la misma junta rectora de la Fundación en la que se dará el visto bueno a la concesión de subvenciones nominativas al Albergue Covadonga y Proyecto Hombre. Son 1.265.400 euros en el primer caso para el mantenimiento tanto del equipamiento de albergue como del centro de baja exigencia y 183.000 euros en el segundo para sus proyectos de atención integral y Reciella. En ambos casos son ayudas vinculadas a unnuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento por dos años de duración: 2026 y 2027.

Al margen, en el caso del Albergue, está el proyecto de reforma del inmueble, cuyo coste financia el Ayuntamiento de Gijón. La obra acaba de salir a licitación por 5,7 millones y un plazo de ejecución de dos años.La previsión es que los trabajos puedan empezar en el último trimestre del año.