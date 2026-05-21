Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Vuelven las ayudas energéticas del Ayuntamiento: 420 euros por familia para pagar facturas de luz y gas

La nueva convocatoria de Servicios Sociales tiene una dotación económica de 1.180.000 euros y la previsión de alcanzar a unas tres mil familias

Facturas de la luz.

Facturas de la luz. / Alberto Ortega

R. Valle

Una partida económica de 1.180.000 euros dará soporte a la nueva convocatoria de ayudas a la energía, que desde hace más de una década oferta la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La nueva convocatoria se presenta a aprobación en la próxima reunión de la entidad que preside el edil Guzmán Péndas. En los últimos años, estas ayudas alcanzaron a alrededor de tres mil familias en cada ejercicio.

Las ayudas de esta nueva convocatoria servirán para pagar facturas de luz, gas y otros combustibles emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado 2025 y que hagan referencia a la vivienda habitual. La cantidad máxima a pagar por vivienda será de 420 euroscomo el año anterior– y la ayuda se abonará en un solo pago. Otro elemento a tener en cuenta es que esta ayuda es incompatible con las ayudas de emergencia para el pago de deudas de luz y gas que también concede la Fundación; así que la ayuda de emergencia ya recibida se descontará de la ayuda a la que se tenga derecho por esta vía.

La ayuda debe pedirla la persona de la unidad de convivencia que paga los gastos de energía de la vivienda. ¿Requisitos que se le van a exigir? Para empezar que todas las personas de la unidad de convivencia estén empadronadas en Gijón y que la persona solicitante lleve empadronada más de un año.Esa exigencia desaparece para víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos y de explotación sexual, emigrantes retornados a Asturias y refugiados o apátridas.

En cuanto a las condiciones económicas se establece que, con datos de 2024, los ingresos brutos máximos mensuales no pasen de 1.260 euros para unidades de convivencia de uno o dos miembros; de 1.400 euros para trs y cuatro miembros y de 1.575 euros para cinco o más miembros.

Convenios con el Albergue Covadonga y Proyecto Hombre

La aprobación de esta convocatoria de ayudas a gastos de consumo de energía se incluye en el orden del día de la misma junta rectora de la Fundación en la que se dará el visto bueno a la concesión de subvenciones nominativas al Albergue Covadonga y Proyecto Hombre. Son 1.265.400 euros en el primer caso para el mantenimiento tanto del equipamiento de albergue como del centro de baja exigencia y 183.000 euros en el segundo para sus proyectos de atención integral y Reciella. En ambos casos son ayudas vinculadas a unnuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento por dos años de duración: 2026 y 2027.

Noticias relacionadas y más

Al margen, en el caso del Albergue, está el proyecto de reforma del inmueble, cuyo coste financia el Ayuntamiento de Gijón. La obra acaba de salir a licitación por 5,7 millones y un plazo de ejecución de dos años.La previsión es que los trabajos puedan empezar en el último trimestre del año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
  2. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  3. Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
  4. La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
  5. Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
  6. Hospitalizada una joven de 13 años por intoxicación etílica en un botellón de preadolescentes en Gijón
  7. Roba un camión, atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía tras la pista del ladrón causante del accidente en Gijón
  8. Montse Álvarez, vecina de Jove: 'Me fui de Gijón porque no me gusta la ciudad y volví al pueblo donde nací

Vuelven las ayudas energéticas del Ayuntamiento: 420 euros por familia para pagar facturas de luz y gas

Vuelven las ayudas energéticas del Ayuntamiento: 420 euros por familia para pagar facturas de luz y gas

Presupuestos participativos, consultas populares e iniciativas ciudadanas: herramientas para la participación vecinal en Gijón

Presupuestos participativos, consultas populares e iniciativas ciudadanas: herramientas para la participación vecinal en Gijón

La suerte de la Bonoloto deja un premio de 190.147 euros en Gijón

La suerte de la Bonoloto deja un premio de 190.147 euros en Gijón

Las tortugas acogidas en el Acuario vuelven al Mediterráneo pesadas, medidas, y hasta con revisión oftalmológica

Las tortugas acogidas en el Acuario vuelven al Mediterráneo pesadas, medidas, y hasta con revisión oftalmológica

El Congreso Nacional de Empresarios de Transporte aterriza en Gijón con el foco puesto en el futuro del sector ante un "entorno exigente, cambiante e incierto"

El Congreso Nacional de Empresarios de Transporte aterriza en Gijón con el foco puesto en el futuro del sector ante un "entorno exigente, cambiante e incierto"

Renace la Asociación de Amigos de LABoral en Gijón enarbolando la cultura como "un lugar para pensar juntos el futuro"

Renace la Asociación de Amigos de LABoral en Gijón enarbolando la cultura como "un lugar para pensar juntos el futuro"

El exdiputado Marcos de Quinto y su defensa de "los pilares del capitalismo" en Gijón: "Tenemos una sociedad que piensa constantemente en sus derechos y poco en sus obligaciones"

El exdiputado Marcos de Quinto y su defensa de "los pilares del capitalismo" en Gijón: "Tenemos una sociedad que piensa constantemente en sus derechos y poco en sus obligaciones"

Julio César Fernández, nieto de un capitán republicano que se echó al monte y "dio la vida" por sus ideales en la guerra civil: "La novela sobre su vida no es para reabrir heridas, sino para que la historia no se repita"

Julio César Fernández, nieto de un capitán republicano que se echó al monte y "dio la vida" por sus ideales en la guerra civil: "La novela sobre su vida no es para reabrir heridas, sino para que la historia no se repita"
Tracking Pixel Contents