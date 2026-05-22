Un catálogo de "documentos y corazón" rescata en Gijón el legado de Chocolates La Herminia

Gijón olía este jueves una historia con aroma a chocolate. El Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro acogió la presentación del libro-catálogo “Yo crecí comiendo chocolate Plin La Herminia”, una obra editada por el Muséu del Pueblu d’Asturies para preservar el legado industrial y sentimental de la emblemática empresa chocolatera gijonesa. Gracia Suárez Botas y su hijo, Jaime Pire Suárez, autores del volumen, reconstruyeron la trayectoria de la firma como descendientes de Juan Suárez, propietario de la factoría durante medio siglo a la par que su padre y abuelo, respectivamente. El acto sirvió para reivindicar una identidad vinculada al cacao a través de “una obra de corazón y de documentación" sobre la que fue "la joya de la corona" para Suárez, según afirmó su hija.

El desarrollo de este volumen duró quince años y tuvo su punto de partida en un encuentro fortuito en 2010. Según explicó la autora, tras el funeral de su padre, un antiguo empleado llamado Plácido de Diego se acercó para mostrarle su tarjeta profesional, donde figuraba como el trabajador más antiguo de la compañia. Para la mujer aquel gesto de identidad, de verse tan vinculado a la marca, la impresionó profundamente y la impulsó a recoger testimonios, además del ímpetu de su hermana Alicia Suárez Botas, quien insistió en la necesidad de homenajear a su padre.

De esta forma, durante un lustro, Gracia Suárez recopiló entrevistas de antiguos operarios, que integran la parte humana del catálogo, a cuya presentación acudieron, además de la hija, la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro; el director del Muséu del Pueblu d'Asturies, Juaco López, y el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer.

Gestación en el confinamiento

La estructura definitiva del libro se fraguó durante los meses de confinamiento por la pandemia. Jaime Pire tomó el relevo del material escrito por su madre y lo dotó de una estructura narrativa moderna. Ejemplo son los capítulos que incluye, que van desde el dedicado secretaria de la era de las máquinas de escribir Olivetti hasta los chóferes, narrando sus vivencias. En cuanto a la parte documental, y tras ofrecer sin éxito la primera sección a una editorial, entró en juego el Pueblu d'Asturies, en cuya web se puede consultar el tomo de forma gratuita y que contaba en sus fondos archiveros con amplio material de la chocolatera

En cuanto al recorrido de la fábrica, Chocolates La Herminia nació en 1885 con Herminio Fernández, aunque alcanzó su esplendor tras ser adquirida por Juan Suárez en 1940. Bajo su dirección, la empresa se expandió con la apertura de la planta de Porceyo en 1978. En ese año, comienza una etapa de expansión con la compra de marcas como Chobil (Chocolates Bilbaínos) o El Mago (León), y la fabricación de una marca blanca para supermercados, la cual es una "época de esplendor" hasta 1990, cuando Juan Súarez deja la dirección y vende la empresa.

Tras este hecho, La Herminia pasó a formar parte del Grupo La Fosforera y, más tarde, al Grupo Trapa, que en 2004 cierra las instalaciones de Porceyo y se traslada a Palencia. Esta fábrica pasará a la empresa Europraliné, que sigue fabricando esta marca en la actualidad.