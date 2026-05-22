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El cineasta Tito Montero presenta en Gijón su última obra, "Ciudadano Riego"

El autor estuvo acompañado en el Antiguo Instituto por Pedro de Silva, expresidente del Principado

Por la izquierda, Antón García, Tito Montero y Pedro de Silva, antes del acto.

Por la izquierda, Antón García, Tito Montero y Pedro de Silva, antes del acto. / Marcos León

Sergio García

El Antiguo Instituto de Gijón acogió este viernes la presentación del libro "Ciudadano Riego. El asturiano que no quiso ser Napoleón", del periodista, cineasta y escritor Tito Montero. Una obra en la que el autor propone un montaje literario que hibrida la investigación histórica con la narrativa cinematográfica para reivindicar al general tinetense Rafael del Riego, que se pronunció en 1820 no solo como un héroe militar, sino como un "revolucionario constitucional". A Montero le acompañó Pedro de Silva, expresidente del Principado. También acudió Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado.

El acto estaba organizado conjuntamente por la Sociedad Cultural Gijonesa, Sociedad Cultural Gesto, Ateneo Jovellanos y Ateneo Obrero de Gijón. El ensayo de Tito Montero "rescata en clave de presente, el legado intelectual y político de Rafael del Riego y de Álvaro Flórez Estrada y propone una relectura de la historia de Asturias como bastión internacional de la razón ilustrada, el parlamentarismo institucional y la lucha por los derechos humanos", afirmaron desde las entidades.

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"El libro es una búsqueda formal de una voz literaria, un ensayo-collage que liga con el trabajo que vengo haciendo en mis películas. A nivel argumental, reconstruye la figura política de Rafael del Riego, un revolucionario constitucional, junto a la de Álvaro Flórez Estrada para traer sus ideas al presente político. Juega permanentemente a romper el espacio y el tiempo para reflexionar sobre cómo el poder construye la historia a través del discurso y la imagen", explicó Tito Montero en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA

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