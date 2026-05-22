Cuestiones de movilidad y seguridad, sobre la mesa en el primer encuentro entre el gobierno local y la nueva directiva vecinal de La Guía
"Se mostraron activas en la escucha, empáticas con los problemas y proclives en la búsqueda de soluciones", agradece Alejandro García Cueto-Felgueroso sobre Carmen Moriyón y María Mitre, presentes en el encuentro
La Alcaldesa, Carmen Moriyón, visitó este jueves el barrio de La Guía en lo que supuso una primera toma de contacto entre el Ayuntamiento y la nueva directiva de la asociación vecinal, encabezada por Alejandro García Cueto-Felgueroso. "Fue un encuentro agradable e informal", afirmó este último sobre una reunión a la que asimismo acudió María Mitre, concejala de Hacienda. Temas de movilidad o seguridad estuvieron sobre la mesa.
Por ejemplo, los vecinos reivindicaron dotar de marquesinas a las paradas de autobús y prolongar las vallas que hay junto a la glorieta en dirección a la plazoleta, en aras de que lleguen hasta el paso de peatones y así aumentar la seguridad. "Se mostraron activas en la escucha, empáticas con los problemas y proclives en la búsqueda de soluciones", sostuvo sobre las representantes municipales Alejandro García-Cueto Felgueroso, que tomó hace unas fechas el relevo de Paulino Tuñón al frente de La Guía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
- La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
- Hospitalizada una joven de 13 años por intoxicación etílica en un botellón de preadolescentes en Gijón
- Roba un camión, atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía tras la pista del ladrón causante del accidente en Gijón
- Montse Álvarez, vecina de Jove: 'Me fui de Gijón porque no me gusta la ciudad y volví al pueblo donde nací