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Cuestiones de movilidad y seguridad, sobre la mesa en el primer encuentro entre el gobierno local y la nueva directiva vecinal de La Guía

"Se mostraron activas en la escucha, empáticas con los problemas y proclives en la búsqueda de soluciones", agradece Alejandro García Cueto-Felgueroso sobre Carmen Moriyón y María Mitre, presentes en el encuentro

Por la izquierda, Juan Carlos López, María Mitre, Inés Cañedo-Argüelles, Alejandro García Cueto-Felgueroso, Carmen Moriyón, Emilio Núñez, Isidro Fernández y Francisco Baudot, junto a la sede vecinal de La Guía.

Por la izquierda, Juan Carlos López, María Mitre, Inés Cañedo-Argüelles, Alejandro García Cueto-Felgueroso, Carmen Moriyón, Emilio Núñez, Isidro Fernández y Francisco Baudot, junto a la sede vecinal de La Guía. / LNE

Sergio García

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, visitó este jueves el barrio de La Guía en lo que supuso una primera toma de contacto entre el Ayuntamiento y la nueva directiva de la asociación vecinal, encabezada por Alejandro García Cueto-Felgueroso. "Fue un encuentro agradable e informal", afirmó este último sobre una reunión a la que asimismo acudió María Mitre, concejala de Hacienda. Temas de movilidad o seguridad estuvieron sobre la mesa.

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Por ejemplo, los vecinos reivindicaron dotar de marquesinas a las paradas de autobús y prolongar las vallas que hay junto a la glorieta en dirección a la plazoleta, en aras de que lleguen hasta el paso de peatones y así aumentar la seguridad. "Se mostraron activas en la escucha, empáticas con los problemas y proclives en la búsqueda de soluciones", sostuvo sobre las representantes municipales Alejandro García-Cueto Felgueroso, que tomó hace unas fechas el relevo de Paulino Tuñón al frente de La Guía.

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