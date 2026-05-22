Detenido un gijonés por realizar compras ficticias en su propia floristería con tarjetas robadas: las denuncias sumaban un importe de más de 2.500 euros

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Gijón a un hombre de 65 años como presunto autor de un delito de receptación continuada utilizando para ello la floristería que regenta. Este varón realizaba compras ficticias utilizando tarjetas robadas y fue denunciado hasta en seis ocasiones. Esas denuncias sumaban un total de más de 2.500 euros.

La investigación de los agentes de la Policía Nacional arrancó, precisamente, tras varias denuncias que fueron presentadas a comienzos de 2026. Las víctimas detectaban pequeños cargos repartidos en sus cuentas después de haber sufrido el robo o haber perdido sus tarjetas bancarias.

Los agentes comprobaron que los pagos fraudulentos se realizaban en una misma floristería de la ciudad y que todos seguían una estrategia "casi idéntica". Los importes de esas compras eran bajos, exactos y efectuados en pocos minutos para evitar que el sistema solicitara el número PIN. En una de las ocasiones, los autores llegaron a efectuar nueve compras telefónicas en apenas tres días, con un gasto total cercano a los 470 euros, remarca la Policía Nacional.

Finalmente, agentes de la Brigada Local de la Policía Judicial relacionaron seis denuncias diferentes, con un perjuicio económico superior a los 2.500 euros. La pasada semana, sus tareas finalizaron con la detención de un hombre 65 años como presunto autor de un delito continuado de receptación.

Durante ese operativo, además, fue arrestado otro hombre cuando intentaba vender en el mismo establecimiento un teléfono móvil que había sido robado recientemente. Los investigadores, con ese hecho, reforzaron su sospecha de que en el local se estaban moviendo dispositivos de dudosa procedencia.

El detenido, que tenía antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia una vez finalizado el atestado policial.

Noticias relacionadas

Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de revisar con frecuencia los movimientos bancarios y denunciar de inmediato cualquier cargo no reconocido. En muchos casos, la rapidez de las víctimas resulta clave para frenar el uso fraudulento de las tarjetas y avanzar en las investigaciones.