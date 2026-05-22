Diez mil visitantes han pasado ya por el Palacio de Revillagigedo para disfrutar de la muestra arqueológica instalada

Si el Palacio de Revillagigedo genera atracción por sí solo, unido a una exposición cuidada y relevante como "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", el éxito está casi asegurado. Y lo está teniendo ya que la muestra, que puede verse en Gijón hasta el próximo 12 de julio, ha recibido ya a más de 10.000 visitantes, según han confirmado desde el Ayuntamiento.

La muestra es la tercera que se lleva a cabo dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Cajastur, y en este caso está compuesta por más de 300 piezas de los fondos municipales y del Museo Arqueológico Nacional. Cuenta también con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"Registrar por tercera vez consecutiva unos datos de visitas tan positivos es el reflejo claro de que la renovación y el impulso cultural que vive la ciudad es un éxito", ha destacado la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro.

La edil ha incidido en que Gijón necesitaba un espacio como el Palacio Revillagigedo para poner en valor no solo la riqueza de los fondos museísticos municipales, sino acercar también colaboraciones con otros grandes referentes como el Museo Arqueológico Nacional.

La exposición invita a hacer un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad analizando el origen y evolución de la alimentación en el mundo mediterráneo y sus organizadores han pensado en acercarla al público en los más diversos formatos: visitas guiadas, catas relacionadas con el tema, conferencias con expertos de alto nivel...

Está estructurada en seis ámbitos temáticos del aperitivo a la sobremesa, que permiten explorar aspectos como la producción de alimentos, su transformación, el comercio, las prácticas culinarias y el valor social y simbólico de la comida. La muestra incorpora, además, los avances más recientes en investigación arqueológica, ofreciendo una visión actualizada sobre la construcción histórica de la dieta mediterránea.