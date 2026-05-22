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Espectacular persecución por Gijón: roba una furgoneta, se da a la fuga, la Policía Local embiste contra él para detenerlo y da positivo en drogas

Los agentes detuvieron al implicado, que trató de darse a la fuga a pie y tenía tres órdenes de detención en vigor

El momento de la detención

El momento de la detención

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Robó una furgoneta, le pilló la Policía Local, se dio a la fuga y terminó empotrado contra la fachada de una sidrería en Contrueces. La Policía Local de Gijón protagonizó ayer una espectacular detención por las calles del barrio para detener a un conductor de 41 años que se resistió a ser detenidos cuando los agentes le dieron el alto. La persecución duró varios minutos y se produjo sobre las ocho de la tarde. Terminó cuando una de las patrullas embistió contra él en la confluencia de las calles Pintor Manuel Medina y San Félix. El implicado, que según los testigos trató de escapar a pie, terminó dando positivo en drogas.

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Todo empezó sobre las 19.50 horas. Fue en ese momento cuando la Policía Local recibió un comunicado que hablaba del robo de un vehículo. Eran una Fiat Dobló. Revisando las cámaras de tráfico se pudo identificar a dicha furgoneta circulando por las calles de Gijón. La sala de control puso esta información en disposición de las patrullas en la calle. Al final, una de las dotaciones encontró a la furgoneta circulando por la carretera Carbonera en sentido hacia el centro de la ciudad.

Los agentes siguieron al vehículo. Trataron de darle el alto pero el conductor no solo se negó a frenar sino que emprendió la huida. Un coche de la policía lo siguió en todo momento por diferentes calles de Contrueces hasta que lograron interceptándolo.

Ello motivó un choque entre la furgoneta y la patrulla. El vehículo robado quedó casi encajonado contra la puerta de acceso de una sidrería que en ese momento se encontraba cerrada. Como consecuencia del golpe, también se llevó por delante un semáforo.

El implicado trató de escapar corriendo, pero la Policía Local lo detuvo a unos cincuenta metros del lugar del golpe. Se le va a imputar un delito contra la propiedad, otro contra el orden público y otro por conducción temeraria. Además, según indican fuentes oficiales dio positivo en consumo de drogas y tenía en vigor tres órdenes de detención. Tiene 41 años y sus iniciales son C. R.S.

La furgoneta robada

La furgoneta robada / LNE

Los agentes siguieron al vehículo. Trataron de darle el alto pero el conductor no solo se negó a frenar sino que emprendió la huida. Un coche de la policía lo siguió en todo momento por diferentes calles de Contrueces hasta que lograron interceptándolo.

Ello motivó un choque entre la furgoneta y la patrulla. El vehículo robado quedó casi encajonado contra la puerta de acceso de una sidrería que en ese momento se encontraba cerrada. Como consecuencia del golpe, también se llevó por delante un semáforo.

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El implicado trató de escapar corriendo, pero la Policía Local lo detuvo a unos cincuenta metros del lugar del golpe. Se le va a imputar un delito contra la propiedad, otro contra el orden público y otro por conducción temeraria. Además, según indican fuentes oficiales dio positivo en consumo de drogas y tenía en vigor tres órdenes de detención. Tiene 41 años y sus iniciales son C. R.S.

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