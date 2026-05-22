La mayor prueba internacional de aguas abiertas llega a Gijón: “una oportunidad histórica”

Gijón presentó esta mañana la XIII edición del Circuito de Travesías a Nado, una cita ya consolidada en el calendario deportivo local que este año dará un salto internacional con la llegada, por primera vez, de Oceanman al mar Cantábrico. La ciudad acogerá los días 5 y 6 de septiembre una prueba oficial del circuito mundial de aguas abiertas, que convertirá a la bahía gijonesa en escenario de una competición con participación nacional e internacional.

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, destacó durante la presentación que Gijón alcanza los “13 años de historia, crecimiento y pasión por el agua salada” con un circuito que forma parte de la identidad deportiva de la ciudad. “Gijón da un paso adelante”, señaló el edil, que subrayó que la incorporación de Oceanman sitúa a la ciudad “en el mapa internacional de las aguas abiertas”. Según explicó, la prueba cuenta ya con cerca de 500 inscritos a falta de varios meses para su celebración, con nadadores procedentes de 27 países, y la previsión es alcanzar los 800 participantes.

Las travesías tradicionales mantienen su protagonismo

Aunque Oceanman será la gran novedad del calendario, el circuito mantendrá sus pruebas tradicionales. La primera será la Travesía de San Pedro, el 29 de junio, con recorridos de 1.900 metros tanto en la modalidad de aletas como en natación. El 19 de julio llegará la Travesía Playas de Gijón, con 3.500 metros, mientras que el 25 de diciembre se celebrará la clásica Travesía de Navidad, una cita de 220 metros que supera ya las noventa ediciones y que mantiene su carácter popular y simbólico dentro del deporte gijonés.

El fin de semana del 5 y 6 de septiembre concentrará el programa de Oceanman Gijón. La organización contempla pruebas de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 1,5 kilómetros con aletas, sprint de 1,5 kilómetros, categoría infantil de 500 metros y relevos 3x500 metros. Las salidas del sábado se realizarán desde Poniente, mientras que las pruebas de 10 y 5 kilómetros partirán el domingo desde San Lorenzo y finalizarán en Poniente. La boya de seguridad será obligatoria en todas las distancias.

La prueba de 5 kilómetros tendrá además rango competitivo nacional, ya que formará parte de la XVIII Copa de España de Aguas Abiertas de la Real Federación Española de Natación. Pañeda remarcó que el circuito combina “tradición, innovación y alto nivel competitivo”, con pruebas históricas como la Travesía de Navidad, nuevas modalidades como la natación con aletas y una cita internacional que aspira a convertirse en referencia en el norte de España.

Gijón refuerza su proyección internacional en aguas abiertas

Roberto Marqués, manager de Oceanman, calificó la llegada del circuito a Gijón como “una oportunidad histórica” para la ciudad. Recordó que Oceanman está presente en más de 30 destinos de todo el mundo y defendió que Gijón reúne las condiciones para convertirse en una de las sedes emblemáticas del calendario por su identidad marítima, su cultura deportiva, su paisaje y su capacidad de acogida. “Cada participante que llegue a esta ciudad será un embajador internacional del destino”, afirmó.

La presentación incluyó también un reconocimiento a María González Vázquez, nombrada embajadora de Oceanman Gijón. La nadadora asturiana, una de las grandes referencias autonómicas en aguas abiertas, recibió la camiseta de la competición y la boya de seguridad del evento. González agradeció el nombramiento y se mostró ilusionada ante la posibilidad de disputar su primer Oceanman en casa, dentro de un circuito que ya conoce por su participación habitual en las travesías gijonesas.

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Las inscripciones para Oceanman Gijón estarán abiertas hasta el 2 de septiembre o hasta agotar plazas. Por otro lado, las inscripciones del resto de travesías del circuito se abren desde hoy. La organización incide en que la cita no será únicamente una competición deportiva, sino también un evento con impacto turístico, familiar y social, capaz de proyectar la imagen de Gijón como ciudad ligada al mar, al deporte y a las grandes pruebas populares.