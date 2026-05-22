Mitre, sobre la congelación fiscal de cara al nuevo presupuesto de Gijón: "Siempre defendimos que hay herramientas para crecer sin subir impuestos"

“Siempre hemos defendido que Gijón tiene todas las herramientas para generar crecimiento sin necesidad de recurrir a subidas indiscriminadas de impuestos”. Con estas palabras se expresó ayer la concejala de Hacienda, la forista María Mitre, en referencia a la puesta en marcha de la maquinaria para elaborar el presupuesto de 2027. Un presupuesto que será el último del mandato y que, tal y como ayer avanzó LA NUEVA ESPAÑA, se articulará en torno a dos máximas fundamentales. La primera, un incremento global del gasto que no podrá superar el 3,4 por ciento, y la segunda, una nueva congelación de tasas fiscales. Un punto que ya es costumbre en lo que va de este mandato encabezado por Foro y el Partido Popular.

La puesta en marcha del presupuesto del año que viene, en el que se celebrarán elecciones municipales, dio el pistoletazo de salida con la aprobación por parte de la Dirección General Económico-Financiera de los criterios de elaboración de las cuentas. Un documento en el que se recogen, entre otras cosas, esos dos principios del aumento del gasto topado al 3,4 por ciento —el tope impuesto por las reglas fiscales que afectan a todas las administraciones públicas— y la política de contención fiscal. “Tal y como viene siendo habitual en este mandato, hemos puesto en marcha el proceso para elaborar los presupuestos del próximo año”, recalcó Mitre. “Con ello, garantizamos el cumplimiento de unos plazos que permiten al Ayuntamiento ser eficaz a la hora de invertir y evitar perder meses de 2027 con tramitación”, expuso la edil de Hacienda.

En ese sentido, la concejala puso encima de la mesa la situación de la ciudad. Una situación en la que hay que tener en cuenta que hay en marcha proyectos muy importantes, como la conversión de Tabacalera en el gran centro de arte de Gijón o la llegada de colosos como la Universidad Europea a La Pecuaria, todo ello en el marco de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. “Gijón vive un momento de transformación fruto de una administración modernizada y ajustada a los tiempos”, señaló Mitre. “Eso permite a la ciudad atraer empresas de primer nivel y captar inversiones que redundan en una mayor capacidad financiera”, aseguró la responsable de Hacienda en el Ayuntamiento.

Apuesta por los servicios públicos

Mitre remarcó que las líneas de trabajo están claras. “Las líneas son claras: mantener la apuesta por la mejora de los servicios públicos, dar continuidad a los proyectos transformadores actualmente en desarrollo y continuar con la creación de una ciudad privilegiada para la vida e irrechazable para la inversión. Y todo ello sin subir impuestos”, valoró. “Siempre hemos defendido que Gijón tiene todas las herramientas para generar crecimiento sin necesidad de recurrir a la subida de tasas”, dijo. “Y dentro de esas herramientas, trabajar con previsión y de la mano de los técnicos es una parte esencial del proceso”, zanjó la edil sobre la elaboración de estas nuevas cuentas.

Unas cuentas que empiezan con un marco claro. Gijón arrancó el presente ejercicio con un presupuesto municipal de 309,9 millones de euros. Una cifra mayor si se tienen en cuenta las cifras totales de las entidades que conforman el Grupo Ayuntamiento y que hacen crecer la suma hasta los 431 millones. Además de las máximas fundamentales ya comentadas, hay más condiciones fijadas en materia de gastos. Estas pasan por la contención del gasto corriente y por la priorización de inversiones ya comprometidas en otros ejercicios o con la condición de ser financieramente sostenibles. Estas últimas fueron resultado de un cambio de criterio del Gobierno de España. Además, se pide a las concejalías que “ajusten estrictamente a las necesidades imprescindibles” sus gastos corrientes en bienes y servicios debido al aumento del gasto en personal.

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Una partida que ya es grande, porque de los 309 millones de euros de este año se van 77,2 a este capítulo. Y para el año que viene habrá que aplicar un incremento del 5 por ciento sobre la masa salarial consolidada. En cualquier caso, el calendario de trabajo está ya listo. El documento de la Dirección General Económico-Financiera se ha remitido ya a los responsables de los centros gestores del Ayuntamiento, los tres organismos autónomos y las seis empresas municipales para que antes del 3 de julio envíen a Hacienda sus propuestas. Luego, julio será un mes de reuniones internas para definir las propuestas que deberán aprobarse en la junta de gobierno de octubre. La idea es aprobar el presupuesto en el Pleno de noviembre.