Nuevas quejas por los comedores escolares de Gijón: las familias denuncian la vuelta del aceite de girasol y la "desaparición" de los menús ecológicos

Con el asunto de los comedores escolares de rabiosa actualidad, y la implementación de la línea caliente el próximo curso en marcha, las familias denuncian "incumplimientos" del contrato por parte de Serunión, empresa adjudicataria del servicio. La Federación "Miguel Virgós" reprocha la utilización de aceite de girasol en los menús a lo que se suma la "desaparición" de los menús ecológicos semanales. Y también afea la "grave desidia del Ayuntamiento en su obligación de controlar que se cumplan los pliegos".

A esta reivindicación se unieron IU y Podemos. Las formaciones pedirán explicaciones sobre estos hechos al popular Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación. "No tenemos un mes libre de quejas de la empresa; es necesario que el gobierno reaccione y apueste por un cambio de modelo", señala Alejandro Farpón, edil de IU. "Si Serunión sigue cometiendo incumplimientos, algunos con reincidencia, es porque saben que les compensa hacerlo", subraya, por su lado, Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos.

Desde la Federación "Miguel Virgós" indican que el tema del aceite de girasol no es nuevo. "Ya fue denunciado el pasado curso y derivó en una sanción económica de 500 euros, una cantidad que consideramos ridícula e insuficiente", aseveran las familias, que tildan de "retroceso intolerable" en la calidad del servicio que no se sirvan los citados menús ecológicos. Exigen "un control estricto, constante y transparente". "Estamos hartas de opacidad, sanciones simbólicas y respuestas paternalistas; no vamos a aceptar que se juegue con la salud de nuestros hijos", remarcan.

El Consistorio evitó en el último Pleno comprometerse con un modelo de comedores basado en las cocinas de proximidad, si bien ratificó la idea que implantar a partir del siguiente curso la línea caliente. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que el pliego de condiciones está elaborado y a falta de retoques técnicos para su presentación a los padres y madres como paso previo a su licitación. Esa reunión está fijada para el 27 de mayo. "Exigimos que no vuelva a ser una maniobra para ganar tiempo; queremos respuestas claras, fechas concretas y compromisos por escrito", claman las familias, que asimismo solicitan que los nuevos pliegos para esta línea caliente "se planteen como un contrato puente, corto y transitorio, mientras se avanza hacia un modelo de cocinas de proximidad".

"Desde la concejalía de Educación debería darse una respuesta más estricta ante los reiterados incumplimientos de los pliegos de licitación en un tema tan sensible", sostiene Alejandro Farpón, mientras que Olaya Suárez aboga por "sanciones ejemplares" y reivindica las cocinas de proximidad como "única forma de garantizar la calidad".