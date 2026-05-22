La Sareb inicia los trámites para recuperar varias viviendas de un bloque de Gijón

La Sareb, la compañía popularmente conocida como el “banco malo”, ha iniciado los trámites para recuperar varias viviendas del bloque de la calle Río Piloña, en Contrueces. Por otro lado, según explica la propia Sareb, ha formalizado cuatro alquileres sociales con cuatro familias del número 3 de esta calle. Dichos contratos fijan una renta mensual equivalente al 30 por ciento de los ingresos de cada unidad familiar e incluyen un acompañamiento social.

La compañía comunicó ayer que se plantearon diferentes “soluciones” en función de la existencia o no de vulnerabilidad. “Para las familias vulnerables se propuso mantener los contratos de alquiler anteriores a que la Sareb fuera propietaria o un alquiler asequible de precio referenciado al índice establecido por el Ministerio de Vivienda”, apuntan desde la Sareb. La propuesta, añaden, fue rechazada “pese a las reiteradas ofertas trasladadas en los últimos meses”. Por ello, añaden, se inicia el proceso “para recuperar esas viviendas”.

La Sareb dice que ha ofrecido a otras tres familias vulnerables alquileres sociales similares a los ya firmados por otros cuatro vecinos. “Este ofrecimiento ha sido igualmente rechazado”. Además, señalan que, en los últimos meses, se han mantenido “sin éxito” distintos contactos y llamamientos con los vecinos “con el fin de alcanzar una solución legal y acordada para esas viviendas”. “El rechazo a todas estas propuestas ha provocado la situación actual y el inicio de este proceso legal”, concretan.

Las viviendas, una vez sean recuperadas, pasarán a Casa 47 y se incorporarán al parque de alquiler asequible de Asturias.