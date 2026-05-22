El sector nacional del transporte encumbra a Ovidio de la Roza y exige "más inversión en infraestructuras"

Con la voz entrecortada, Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), cerraba un 20º Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, celebrado en Gijón, honrando con la máxima distinción de la entidad a Ovidio de la Roza, su antecesor en el cargo durante la pasada década. En su casa, con su familia presente y ante "innumerables amigos", como reconoció el propio presidente de Asetra, recogió la medalla de honor que puso el broche a tres jornadas de intenso debate en el Recinto Ferial Luis Adaro.

Se esperaba la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero en su lugar acudió al acto de clausura el secretario de Estado de Transporte y Movilidad, José Antonio Santano, que durante su visita por el pabellón principal estuvo acompañado en todo momento por la delegada del gobierno, Adriana Lastra y por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

Para el acto, se unieron al cierre el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, la directora general de Transporte, Arantza Fernández Páramo. También los presidentes de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño, y de Oviedo, Carlos Paniceres y varios concejales del Ayuntamiento de Gijón como Tino Vaquero y Carmen Eva Pérez, por el PSOE, y Sara Álvarez Rouco, por VOX.

La agenda del secretario de Estado obligó a alterar el orden previsto para el cierre, con la clausura en primer término donde comenzó hablando un Carmelo González que fue contundente y directo con las peticiones para su sector. "Cada vez se nos exige más y se nos reconoce menos. Somos el agente invisible que a menudo paga los platos rotos de los giros de la economía", fueron sus primeras palabras que matizó asegurando que no ha sido un encuentro "para lamentarse" y del que salen "con una idea clara".

Dirigiéndose directamente a Santano, señaló que "el transporte de mercancías por carretera no pide privilegios, pide respeto". "Reiteramos nuestro no, en mayúsculas, al incremento en la fiscalidad, en los costes en carretera, las tasas de entrada a las ciudades o sobre el precio del combustible", enumeró el presidente de CETM, que también reclamó "invertir más en infraestructuras", incidiendo en una mejora para las áreas de descanso de conductores: "Muchos tienen que dormir dejando el vehículo en las cunetas, de costado y con los dos ojos abiertos por si les roban". También puso el foco en la falta de conductores y de un relevo generacional. "Los jóvenes no se sienten atraídos por una profesión con poco reconocimiento", aseguró González.

EN IMÁGENES: Celebración en Gijón del Congreso Nacional de Transporte / Marcos León

Esta preocupación fue compartida por Santano. "La fotografía del sector es preocupante. La media de edad de los conductores que superan los 45 años y la incorporación de jóvenes no crece al ritmo necesario", expresó, señalando que están trabajando en "mecanismos de financiación" para la obtención de permisos de conducir y laborales. El secretario de Estado destacó la labor del sector que representa el 95% del transporte interior de mercancías, con cien mil empresas autorizadas para esta labor y de las cuales el 85% tiene cinco vehículos o menos. "Hablamos de miles de familias que sostienen el funcionamiento de hogares y empresas", reseñó.

Como últimas medidas del Ministerio, mencionó las ayudas del gasoil que aplicaron "con coherencia y seguridad". "Desde el primer momento fuimos transparentes. Estas ayudas sólo podrían aceptarse con el respaldo de la Comisión Europea que el 29 de abril adoptó el marco temporal de ayudas y, lo más importante, es que esas rebajas vinculadas al gasóleo profesional pueden articularse sin límite máximo por empresas, siempre que se contribuyen sobre el consumo real", destacó Santano, indicando que eran las ayudas necesarias para las grandes operadoras. "Las medidas que hemos adoptado han sido fruto de un diálogo real con el sector", sentenció el secretario de Estado.

"No es un adiós"

El cambio de agenda dejó la entrega de la medalla de honor de CETM para lo último. Un broche de oro muy emotivo en el que el propio Carmelo González parecía, por momento, más emocionado que el Ovidio de la Roza. Fue el presidente de la CETM, junto con Alejandro Calvo, los que entregaron al empresario asturiano esta distinción.

Entre aplausos y público en pie, el presidente de Asetra agradeció a los presentes el cariño y reconoció que su labor de estos años siempre ha ido en la misma dirección: "Defender al sector con firmeza, lealtad y sentido de la responsabilidad", afirmó.

Poniendo la vista en el futuro, confesó que la dirección de la CTEM "continúa el camino de liderazgo que combina experiencia y renovación". De la Roza recordó a sus compañeros de junta directiva y aquellos que le acompañaron en sus años como presidente de la CTEM y ya no están. También dedicó unas bonitas palabras a sus familiares, presentes en la segunda fila de butacas y que arrancaron los aplausos.

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"Gracias por este honor, la confianza y por permitirme dedicar toda mi vida a este sector que tanto quiero", expresó De la Roza que pidió "algo que tiene un alto precio". "Voy a pediros seguir contando con vuestra amistad, para siempre", remató De la Roza, añadiendo que "no es un adiós" y dando por concluido el 20º Congreso Nacional de Empresarios del Transporte.