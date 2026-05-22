Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Gijón celebra la entrada en vigor de una sentencia relativa a los permisos retribuidos del personal municipal: "Ha sido un proceso largo y tortuoso"

El Ayuntamiento dispone de dos meses para cumplir la resolución y el Sipla no descarta solicitar la ejecución forzosa

Una protesta organizada por el Sipla en la plaza Mayor el pasado mes de marzo.

Una protesta organizada por el Sipla en la plaza Mayor el pasado mes de marzo. / Juan Plaza

Sergio García

El principal sindicato de la Policía Local de Gijón, el Sipla-CSLA, ha comunicado que este mismo jueves entró en vigor una sentencia relativa al pago de los complementos variables en todos los permisos retribuidos y situaciones de incapacidad temporal. Concretamente, para que se incluyan en el prorrateo de las pagas extraordinarias. El sindicato señala que ahora el Ayuntamiento dispone de dos meses para cumplir la sentencia, sin cerrar la puerta a que, llegado el caso, puedan solicitar la ejecución forzosa.

También alude el Sipla a otra sentencia precedente en la que, de hecho, tuvo que pedir esa ejecución forzosa. Apunta que dicha resolución judicial no afecta únicamente a la Policía Local sino a los funcionarios del Ayuntamiento y al conjunto del personal laboral municipal. "Ha sido un largo y tortuoso proceso en el que se tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para que el Ayuntamiento reconociera la cotización a la Seguridad Social de los funcionarios en periodo de prácticas que, en 1991, cotizaron durante seis meses en la extinta mutua 'MUNPAL'", explica el sindicato.

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El sindicato reivindica su defensa no solo del colectivo policial sino del conjunto de todos los trabajadores. "Seguimos defendiendo nuestros derechos", culmina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
  2. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  3. Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
  4. El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
  5. Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
  6. La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
  7. Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
  8. Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Gijón celebra la entrada en vigor de una sentencia relativa a los permisos retribuidos del personal municipal: "Ha sido un proceso largo y tortuoso"

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Gijón celebra la entrada en vigor de una sentencia relativa a los permisos retribuidos del personal municipal: "Ha sido un proceso largo y tortuoso"

Santano le reprocha al Ayuntamiento haber tardado tres meses en aprobar el derribo de Carlos Marx: "Nosotros le metimos velocidad de crucero"

Santano le reprocha al Ayuntamiento haber tardado tres meses en aprobar el derribo de Carlos Marx: "Nosotros le metimos velocidad de crucero"

El cineasta Tito Montero presenta en Gijón su última obra, "Ciudadano Riego"

El cineasta Tito Montero presenta en Gijón su última obra, "Ciudadano Riego"

Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: "Habían quedado para arreglar las cosas"

Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: "Habían quedado para arreglar las cosas"

El festival solidario "Sorteo de Oro" de Cruz Roja en Gijón, todo un éxito: "Estamos muy orgullosos"

El festival solidario "Sorteo de Oro" de Cruz Roja en Gijón, todo un éxito: "Estamos muy orgullosos"

Detenido un gijonés por realizar compras ficticias en su propia floristería con tarjetas robadas: las denuncias sumaban un importe de más de 2.500 euros

Detenido un gijonés por realizar compras ficticias en su propia floristería con tarjetas robadas: las denuncias sumaban un importe de más de 2.500 euros

El Llano inaugura sus fiestas "con normalidad", pero solicitando más facilidades burocráticas al Ayuntamiento de Gijón: "Tienen que ser más flexibles"

El Llano inaugura sus fiestas "con normalidad", pero solicitando más facilidades burocráticas al Ayuntamiento de Gijón: "Tienen que ser más flexibles"

Despiden al "misionero inquieto", José Manuel García, en un emotivo funeral en La Asunción: "Su vida estuvo adornada desde la amabilidad"

Despiden al "misionero inquieto", José Manuel García, en un emotivo funeral en La Asunción: "Su vida estuvo adornada desde la amabilidad"
Tracking Pixel Contents