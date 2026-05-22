El sindicato mayoritario de la Policía Local de Gijón celebra la entrada en vigor de una sentencia relativa a los permisos retribuidos del personal municipal: "Ha sido un proceso largo y tortuoso"
El Ayuntamiento dispone de dos meses para cumplir la resolución y el Sipla no descarta solicitar la ejecución forzosa
El principal sindicato de la Policía Local de Gijón, el Sipla-CSLA, ha comunicado que este mismo jueves entró en vigor una sentencia relativa al pago de los complementos variables en todos los permisos retribuidos y situaciones de incapacidad temporal. Concretamente, para que se incluyan en el prorrateo de las pagas extraordinarias. El sindicato señala que ahora el Ayuntamiento dispone de dos meses para cumplir la sentencia, sin cerrar la puerta a que, llegado el caso, puedan solicitar la ejecución forzosa.
También alude el Sipla a otra sentencia precedente en la que, de hecho, tuvo que pedir esa ejecución forzosa. Apunta que dicha resolución judicial no afecta únicamente a la Policía Local sino a los funcionarios del Ayuntamiento y al conjunto del personal laboral municipal. "Ha sido un largo y tortuoso proceso en el que se tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para que el Ayuntamiento reconociera la cotización a la Seguridad Social de los funcionarios en periodo de prácticas que, en 1991, cotizaron durante seis meses en la extinta mutua 'MUNPAL'", explica el sindicato.
El sindicato reivindica su defensa no solo del colectivo policial sino del conjunto de todos los trabajadores. "Seguimos defendiendo nuestros derechos", culmina.
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