El sindicato USIPA urge reforzar el equipo de salvamento en las playas de Gijón por el buen tiempo
Denuncia que la falta de personas y de medios pone en riesgo a los bañistas
La sección sindical en el Ayuntamiento de Gijón de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) ha solicitado al gobierno local "medidas urgentes" para reforzar el servicio de salvamento de playas en estos días en los que el buen tiempo ha llenado los arenales gijoneses. El sindicato pide aumentar la plantilla e instalar ya las torretas de vigilancia ya que "con la actual afluencia a las playas si se dan condiciones adversas y al sol y el calor se unen el viento y la mala mar se va a poner en riesgo, con toda certeza, la vida de los usuarios", denuncia el sindicato en un comunicado público. Una delegación del sindicato mantendrá una reunión el próximo lunes con responsables de la concejalia de Seguridad Ciudadana, que encabeza la forista Nuria Bravo.
Ahora mismo el equipo de salvamento está integrado por ocho socorristas, dos subjefefes, dos lancheros y dos auxiliares de playa. Para USIPA es una "dotación insuficiente" para cubrir las playas de San Lorenzo, Poniente y Arbeyal en horario de mañana y tarde "con unas minimas condiciones de seguridad". Como es constumbre el equipo de salvamento incrementa su plantilla cuando llega la temporada alta de verano.
USIPA también hace hincapié en la "falta de torretas de vigilancia, que es un equipamiento básico y necesario. Son imprescindibles para ampliar el campo de visión, reducir el tiempo de respuesta y hacer labores de disuasión.
Además de urgir dar solución a estas carencias de personal y equipo, desde el sindicato se denuncia también la falta de planificación para dotar a lo socorristas del equipo y las insalaciones necesarias en tiempo y forma y se hace especial incidencia en la necesidad de tener un plan de gestión de playas que coordine a todos los servicios municipales que hacen trabajos en los arenales, desde los del ámbito de seguridad a los de limpieza.
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