Los vecinos de Gijón solicitan al Ayuntamiento reducir los costes y la burocracia para las fiestas de prao: "Hay que simplificar el modelo"

Reducir costes y simplificar los trámites burocráticos. Esas serán las principales peticiones que lanzará la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana Gijón al Ayuntamiento en la reunión que tendrán el lunes con varias concejalías para aclarar, de una vez por todas, el asunto de las fiestas de prao.

La reunión llegará antes de que se cumpla una semana de que los vecinos de Montevil confirmaran la cancelación de sus fiestas vecinales por "las nuevas normativas y requisitos inasumibles establecidos para la organización de eventos y actividades festivas". Para la asociación "El Roble", esas normas "dificultan la realización de las fiestas" y optaron por suspender sus festejos de este verano. En cambio, desde el Ayuntamiento defendieron que "no ha habido cambios", sino que "se han simplificado los trámites".

Tras conocer esa cancelación de las fiestas de Montevil, el gobierno local se mostró "sorprendido" y desde la FAV reivindicaron la importancia de mantener un encuentro con el gobierno local para trasladarles algunas posibles mejoras respecto a las normas marcadas para la celebración de este tipo de actividades. Finalmente, esa reunión tendrá lugar el lunes y en ella participarán la FAV y tres concejalías implicadas en el tema. Serán las de Urbanismo, liderada por el forista Jesús Martínez Salvador, pero también las de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, en manos de los populares Abel Junquera y Rodrigo Pintueles, respectivamente.

Establecer un horario

Desde el gobierno local se apela a la “coherencia” de la Federación vecinal y se pone como ejemplo la “sintonía con la asociación de fiestas ‘Vive lo que sentimos’”. Dicha entidad aglutina a varias asociaciones de organización de festejos implicadas en la organización de las fiestas de prao. Organizaciones que no han levantado la voz respecto a las trabas que, en este caso, pone sobre la mesa la FAV.

El presidente de la Federación, Manuel Cañete, avanzó este jueves que en la reunión del lunes solicitarán que se ponga en marcha "una norma adaptada a las circunstancias actuales y buscando los elementos que puedan simplificar los papeles y tecnicismos que tenemos que resolver hoy en día". "Entendemos que hay una responsabilidad asociada a desarrollar este tipo de actividades, pero también es importante entender que no es fácil para una asociación las cosas que requieren a nivel técnico y administrativo", completó Cañete, que agregó que "los costes se han elevado a nivel de elementos de seguridad o de montar una barra y se requieren un montón de certificados y elementos que son complejos porque ya hay una responsabilidad civil que nos requiere de un seguro de cantidades inmensas".

El líder de la FAV, además de puntualizar que pondrán el foco en conseguir una simplifación de las tareas, también remarcarán la importancia de lograr que se establezca un horario concreto para todas las fiestas.

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Desde la federación de asociaciones de fiestas de parroquias y barrios "Vive lo que sentimos" se mantienen al margen de esta polémica y aseguran que sus festejos se están tramitando "con normalidad". Por otro lado, los responsables de las comisiones de fiestas de barrios y parroquias esperan que en la reunión del lunes se resuelvan ciertas dudas. "Queremos que haya mejoras para tener más flexibilidad y ayudas en cuanto a la burocracia", defendió Beatriz González, de Portuarios, mientras que José Ramón Suárez, de Castiello, agregó que "a todos nos gustaría tener menos papeleo, pero por ahora nos estamos adaptando a la nueva normativa".