La vena asturiana de "Camela" estalla en el Gijón Arena

Hace 32 años, Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz lanzaban su primer álbum de estudio formando una unión indivisible bajo el nombre de "Camela". La fama no les tardó en llegar, impulsados por los expositores de áreas de servicio de toda España han conseguido pasar de los coches a llenar estadios o recintos como el Gijón Arena, donde este viernes aterrizaron como un torbellino con su gira "+ de 30".

Las ganas de escuchar sus grandes clásicos se disiparon dos minutos antes de marcar las nueve de la noche. Con una cuenta atrás coreada por el público, Dioni y Ángeles aparecieron en el escenario entre aplausos, vítores y los primeros acordes de su "techno-rumba" con los temas "Corazón indomable" y "Sueños inalcanzables". Los estribillos y los bailes fueron del público que demostraba devoción por las sintonías que han acompañado a muchos en fiestas y verbenas.

"Buenas noches, Gijón. Buenas noches mi Asturias. Como siempre he dicho cuando he tenido la oportunidad de estar aquí: 'Os saluda el hijo de un asturiano'", proclamó Dioni, que casi no puede acabar la frase entre los gritos de los presentes a los que tenían en el bolsillo incluso antes de empezar el concierto. "Como siempre, es un honor estar aquí, con todos vosotros, en la tierra de mi padre", añadió el cantante que junto a su pareja musical volvió a arrancar con "El calor de mi cuerpo".

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A esta canción le siguió otro gran hit como "Nunca debí enamorarme" en la que el entregado público también cantó de inicio a fin. Con "No te acerques a mí", la noche fue haciéndose dueña para una fiesta que se remató, como no podía ser de otra manera, con "¿Que tiene ella que no tenga yo?", "Lágrimas de amor" y la tan esperada y escuchada por todos, "Cuando zarpa el amor".