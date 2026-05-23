Club de Judo Senshi, una década comprometidos con el deporte

Hace 10 años Marcos Cuervo Álvarez, dejó de competir como judoka y decidió montar un club dedicado a esta disciplina. Una forma de seguir vinculado al deporte y a la competición pero desde otro lado.

Precisamente, hace unos días, el club de judo Senshi, ubicado en el Palacio de los deportes de Gijón, celebraba su primera década y lo hacía con una fiesta especial.

En la actualidad, el centro cuenta con cinco profesores e imparte clases dirigidas en diferentes partes de la ciudad a niños a partir de tres años hasta adultos que quiere iniciarse en este deporte.

"Está reconocido como uno de los mejores deportes para niños por la UNESCO ya que te aporta beneficios físicos, como agilidad, estimula la psicomotricidad, la fuerza y psicológicos, ya que conlleva confianza, respeto, fuertes valores y disciplina", explican desde el centro.

Un momento de la clase / Pablo Solares

Así, este deporte está abierto a todos y desde Senshi animan a todos aquellos interesados a probarlo, independientemente de la edad. "Tenemos varias clases y para diferentes edades ya que es un deporte que se va adaptando muy bien a los objetivos que cada uno quiera. Todos los alumnos son importantes en el club", indican.

Entre los retos de los profesores del club destaca que cada alumno cumpla sus objetivos. "Queremos resaltar que es un club en el que todos son iguales, hay personas con dificultades que reciben y aportan. Reciben igualdad, respeto, ayuda ante las dificultades. En definitiva, aprenden qué es la igualdad, el compañerismo, la colaboración y el respeto. Somos un equipo", explican.