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CSI da comienzo a su congreso en Gijón con la actualización de los estatutos

Nacho Fuster opta a la reelección como secretario general en Asturias

Los presentes en el congreso de CSI en Gijón.

Los presentes en el congreso de CSI en Gijón. / LNE

N. M. R.

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) en Asturias dio comienzo este sábado a su congreso, que tiene lugar este fin de semana en Gijón. A lo largo de la jornada han logrado aprobar el balance del secretario, así como de las áreas de sanidad, los nuevos estatutos y la ponencia internacional.

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El congreso llegará a su fin este domingo, jornada en la que se elegirá al secretario general que liderará a la Corriente Sindical de Izquierdas en Asturias los próximos años. Por el momento, la única candidatura es la de Nacho Fuster, que opta a ser reelegido. No obstante, los estatutos marcan que mañana todavía hay opciones de presentar otra candidatura.

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