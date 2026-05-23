CSI da comienzo a su congreso en Gijón con la actualización de los estatutos

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) en Asturias dio comienzo este sábado a su congreso, que tiene lugar este fin de semana en Gijón. A lo largo de la jornada han logrado aprobar el balance del secretario, así como de las áreas de sanidad, los nuevos estatutos y la ponencia internacional.

El congreso llegará a su fin este domingo, jornada en la que se elegirá al secretario general que liderará a la Corriente Sindical de Izquierdas en Asturias los próximos años. Por el momento, la única candidatura es la de Nacho Fuster, que opta a ser reelegido. No obstante, los estatutos marcan que mañana todavía hay opciones de presentar otra candidatura.