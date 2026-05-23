Desfiles, talento en oratoria y números musicales: así se eligieron en Gijón a las nuevas Miss Asturias

Uno de los templos nocturnos más longevos de Gijón y sede clásica de certámenes de belleza volvió a ser a noche lugar de coronación. Se trata de la sala Dragon Pass, que acogió este viernes la gala final de Miss Asturias, que sirvió para designar los títulos de Miss Mundo Asturias, Miss Cosmo Asturias y Miss Internacional Asturias. El triunvirato de títulos recayó sobre Sinaí Rodríguez, de Pola de Lena (Cosmo); Julia Gutiérrez, de Mieres del Camín (Internacional), y Lola López, de Gijón (World), que se impusieron entre las 13 aspirantes seleccionadas y que defenderán próximamente el pabellón regional en las finales nacionales de estas secciones tras superar a sus rivales a la par que compañeras en un concurso en el que, además de deslumbrar con su belleza, hicieron destacar su oratoria, su talento con la pintura y su faceta más humana a través de la presentación de diversos proyectos sociales en los que cada una de ellas es partícipe en una noche que las chicas catalogaron como una "muy emocionante".

Las nuevas Miss Asturias se coronan en Gijón, en imágenes / Marcos León

Treinta minutos antes de las 20.00 horas, el horario marcado para el inicio oficial de la gala, una multitud ya se agolpaba a las puertas del local, dentro del cual se ultimaban los preparativos de una noche que se antojaría inolvidable para todas las aspirantes, aunque especialmente para las ganadoras. De aquí para allá, dando esas últimas pinceladas, estaba Lili Lifer, directora de Miss Asturias y representante oficial de la marca Nuestra Belleza España en el Principado. "Creo que hoy va a ser espectacular", anticipaba la principal responsable del concurso, que recordó que en las épocas de mayor apogeo de este tipo de citas la Dragon Pass era lugar recurrente de celebración y, de hecho, por eso se vuelve a elegir por segundo año consecutivo para albergar el evento para el que las muchachas llevan tres meses preparándose intensivamente.

La noche arrancó con fuerza gracias a una coreografía inaugural, el tradicional "open" de estos eventos, en el que todas las chicas salen juntas a efectuar un número al ritmo de la música, que en esta ocasión integró el sonido de la gaita en un himno compuesto específicamente para la delegación regional. Tras la exhibición y el número musical del dúo musical "Cherry Red", arrancaron los desfiles. El primero de ellos fue en traje de baño, para el que el elenco de participantes lució un modelo de color azul. Frente al escenario, los nueve miembros del jurado no perdían detalle de cada una de ellas, mientras iban tomando las primeras apuntes de la noche de cara a la evaluación final. Posteriormente, vendría el pase en vestido de gala y, tras pasar el corte de las "Top 10", el minuto de oro de oratoria.

Entre bambalinas, se encontraba la voz de la experiencia en estos menesteres, que recayó en concreto en dos chicas. Una, la avilesina Melani Pérez, Miss Mundo Asturias 2024, que esa noche se despedía de su reinado y traspasaba su título, que se extendió en el tiempo algo más de lo habitual por cuestión burocrática. "Para mí es un orgullo poder dar la corona y que otra chica asturiana vaya a representarnos también, porque yo sé que lo va a hacer súper bien", animaba Pérez, que aseguró, desde el patio de butacas "se ve de otra manera que no tiene nada que ver", ya que "no hay nervios y es precioso".

Por su parte, la canaria Idayra Borges, actual Miss Internacional España, aportó el prestigio nacional como miembro del jurado. La tinerfeña de 23 años, que representó a España en Japón recientemente, aseguró que se sentía "ilusionada, además de afortunada" por haber recibido la invitación y poder coronar a la reina de su categoría. "Es una oportunidad muy bonita el poder viajar alrededor de España y, por supuesto, conocer a las aspirantes que desean cumplir ese sueño, así como tuve yo", remató

El clímax de la noche llegó con la lectura del acta final y el traspaso de poderes, en el que las nuevas reinas recibieron sus bandas y coronas con la máxima emoción y recompensa a tres meses de trabajo intensivo en las diferentes pruebas y un honor: el hacer ondear la bandera asturiana en la cita nacional.